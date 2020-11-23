Премьер Финляндии допустила введение в стране чрезвычайного положения

Глава правительства надеется, что в регионах примут достаточно жесткие меры, чтобы сдержать распространение COVID-19, и это поможет избежать жестких мер, которые были использованы весной, когда в изоляции оказался весь регион Уусимаа.

По словам Марин, в Уусимаа в скором времени придется ужесточить ограничения.

Медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS повышает степень готовности своих больниц до наивысшей категории в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В больницах готовятся к наплыву пациентов с COVID-19.