Премьер Финляндии допустила введение в стране чрезвычайного положения

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (СДП) характеризует ситуацию с коронаэпидемией в стране как серьезную. По ее словам, введение чрезвычайного положения возможно, если ситуацию с распространением вируса не удастся взять под контроль, пишет Yle.
Глава правительства надеется, что в регионах примут достаточно жесткие меры, чтобы сдержать распространение COVID-19, и это поможет избежать жестких мер, которые были использованы весной, когда в изоляции оказался весь регион Уусимаа.
По словам Марин, в Уусимаа в скором времени придется ужесточить ограничения.
Медицинский округ Хельсинки и Уусимаа HUS повышает степень готовности своих больниц до наивысшей категории в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В больницах готовятся к наплыву пациентов с COVID-19.
Сегодня сообщалось о 297 новых заразившихся и 9 новых летальных исходах.