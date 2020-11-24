МуПо: пассажира без маски из общественного транспорта не выгонят и не оштрафуют

По словам главы Таллиннского муниципального департамента полиции (МуПо) Айвара Тоомпере, из-за отсутствия маски из общественного транспорта никого не выгонят и не оштрафуют.
Пассажиру общественного транспорта без маски МуПо сделает замечание и обратит внимание такого человека на то, что носить маску настоятельно рекомендуется.
«Теперь в свете постановления правительства мы продолжим действовать, только вместо того, чтобы просто призывать, мы подчеркиваем, что ношение маски является обязательным. Сотрудники МуПо никого не высаживают из общественного транспорта и не штрафуют за то, что они не носят маску. Защищать себя и других — дело совести каждого", - сказал BNS Тоомпере.
Со вторника ношение маски в помещении обязательно. В общественном транспорте необходимо надевать маску или прикрывать нос и рот и по возможности держаться на расстоянии двух метров от других людей.
Со всеми новыми ограничениями можно ознакомиться здесь.