Вт, 24.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • МуПо: пассажира без маски из общественного транспорта не выгонят и не оштрафуют

МуПо: пассажира без маски из общественного транспорта не выгонят и не оштрафуют

Люди в масках.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

По словам главы Таллиннского муниципального департамента полиции (МуПо) Айвара Тоомпере, из-за отсутствия маски из общественного транспорта никого не выгонят и не оштрафуют.

Пассажиру общественного транспорта без маски МуПо сделает замечание и обратит внимание такого человека на то, что носить маску настоятельно рекомендуется.

«Теперь в свете постановления правительства мы продолжим действовать, только вместо того,  чтобы просто призывать, мы подчеркиваем, что ношение маски является обязательным. Сотрудники МуПо никого не высаживают из общественного транспорта и не штрафуют за то, что они не носят маску. Защищать себя и других — дело совести каждого", - сказал BNS Тоомпере. 

Со вторника ношение маски в помещении обязательно. В общественном транспорте необходимо надевать маску или прикрывать нос и рот и по возможности держаться на расстоянии двух метров от других людей.

Со всеми новыми ограничениями можно ознакомиться здесь

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back