Андрей Коробейник откажется от компенсации за выход из Рийгикогу

Андрей Коробейник, который был должен выйти из Рийгикогу в связи с возвращением туда Майлис Репс, однако из-за выхода из парламента Аннели Отт все же возвращающийся в Рийгикогу, не станет брать предусмотренную законом в таком случае компенсацию в размере полугодовой зарплаты.
Центрист Коробейник во вторник сказал BNS, что либо вернет деньги, либо пожертвует их. «Себе я не оставлю ни цента», - подтвердил он. Коробейник не назвал получателя возможного пожертвования, сказав, что еще не занимался этой темой.
Коробейник должен выйти из Рийгикогу в связи с возвращением в статус депутата занимавшую пост министра образования и науки Майлис Репс, но в связи с переходом депутата Аннели Отт на работу министра государственного управления Коробейник снова станет членом Рийгикогу.