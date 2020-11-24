Андрей Коробейник откажется от компенсации за выход из Рийгикогу

Андрей Коробейник, который был должен выйти из Рийгикогу в связи с возвращением туда Майлис Репс, однако из-за выхода из парламента Аннели Отт все же возвращающийся в Рийгикогу, не станет брать предусмотренную законом в таком случае компенсацию в размере полугодовой зарплаты.