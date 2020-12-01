Научный совет рекомендует правительству ужесточить ограничения

«Больницы и медицинский штаб сказали, что с нынешним ростом числа больных они не справятся и из-за этого придется ужесточить ограничения», - объяснила Ирья Лутсар, добавив, что ученые не рекомендуют закрывать школы, хотя вирус и распространяется среди детей, но от деятельности по интересам можно было бы отказаться.

По ее словам обязательно ограничения должны коснуться мест общепита, куда входят также бары и рестораны. На вопрос, что будет со спортивными залами, театрами и кинотеатрами, она ответила: «Мы должны ввести более суровые ограничения».