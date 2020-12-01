Вт, 1.12.2020
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Юри Ратас

Научный совет рекомендует правительству ужесточить ограничения

Ирья Лутсар.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Консультирующий правительство в связи с коронакризисом научный совет сегодня же предложит ужесточить ограничения, учитывая текущую нагрузку на систему здравоохранения Эстонии, сказала ERR профессор вирусологии Тартуского университета и член научного совета Ирья Лктсар.

«Больницы и медицинский штаб сказали, что с нынешним ростом числа больных они не справятся и из-за этого придется ужесточить ограничения», - объяснила Ирья Лутсар, добавив, что ученые не рекомендуют закрывать школы, хотя вирус и распространяется среди детей, но от деятельности по интересам можно было бы отказаться.

По ее словам обязательно ограничения должны коснуться мест общепита, куда входят также бары и рестораны. На вопрос, что будет со спортивными залами, театрами и кинотеатрами, она ответила: «Мы должны ввести более суровые ограничения».

По ее оценке, введение локдауна и закрытие учреждений на несколько недель могло бы улучшить ситуацию, но опыт других стран показал, что в долгосрочной перспективе это не эффективно, да и открыть страну потом очень сложно.

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