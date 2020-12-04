Фото ⟩ Невнимательный водитель протаранил полицейский автомобиль

ДТП произошло, когда ехавший со стороны Тарту водитель автомобиля дорожной полиции начал поворачивать налево на Аардлапалу-теэ. В то же время с Аардлапалу-теэ в сторону Выру налево поворачивал водитель Audi, в результате произошло довольно сильное столкновение — сработали и подушки безопасности, пишет Tartu Postimees.