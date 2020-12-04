Пт, 4.12.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
1 мин для прочтения

Фото ⟩ Невнимательный водитель протаранил полицейский автомобиль

Место ДТП.

ФОТО: Jürgen Puistaja

На ведущем из Тарту в Выру шоссе, недалеко от университетского городка на перекрестке Аардлапалу-теэ в пятницу, 4 декабря, в 17.14 произошло ДТП: машина Audi врезалась в полицейский автомобиль без специальных опознавательных знаков.

ДТП произошло, когда ехавший со стороны Тарту водитель автомобиля дорожной полиции начал поворачивать налево на Аардлапалу-теэ. В то же время с Аардлапалу-теэ в сторону Выру налево поворачивал водитель Audi, в результате произошло довольно сильное столкновение — сработали и подушки безопасности, пишет Tartu Postimees.

В аварии пострадал полицейский автомобиль. 

ФОТО: Jürgen Puistaja

По предварительным данным, водитель Audi не заметил поворачивающий с главной дороги полицейский автомобиль.

В полицейской машине было два человека и в Audi ехали также двое, к счастью, никто не пострадал.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back