Предрождественский концерт Кесклинна пройдет виртуально

«Наш ежегодный традиционный предрождественский концерт вновь пройдет в церкви Св. Иоанна, но по понятным причинам в этом году мы не сможем пустить людей в зал. Хорошая новость заключается, однако в том, что посмотреть и послушать концерт можно будет не выходя из дома, так мы организуем прямую трансляцию из церкви», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.