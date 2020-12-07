Пн, 7.12.2020
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Танель Кийк
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Предрождественский концерт Кесклинна пройдет виртуально

Предновогодний Таллинн, декабрь 2020.

ФОТО: Shutterstock

На традиционном предрождественском концерте Кесклинна, который пройдет 9 декабря вечером, выступит Анетт. Концерт в этом году можно будет послушать и посмотреть виртуально.

«Наш ежегодный традиционный предрождественский концерт вновь пройдет в церкви Св. Иоанна, но по понятным причинам в этом году мы не сможем пустить людей в зал. Хорошая новость заключается, однако в том, что посмотреть и послушать концерт можно будет не выходя из дома, так мы организуем прямую трансляцию из церкви», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. 

Концерт является традиционным ежегодным мероприятием управы и вход на него бесплатный. В этом году проход на концерт сначала планировалось организовать по ограниченному количеству билетов, но из-за роста числа случаев заболеваний коронавирусом было принято решение перенести концерт полностью в виртуальное пространство. 

На концерте, который пройдет 9 декабря в 18.00 выступит Анетт, которая исполнит рождественские песни. Концерт продлится около часа и его можно будет посмотреть как на страничке Управы района Кесклинн в Facebook, так и на Youtube-канале управы.

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