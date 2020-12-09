"Людям в беде кинули жалкие объедки": почему социал-демократы голосовали против госбюджета

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар в своей речи отметил, что составленный правящей коалицией госбюджет не заботится в должной мере о здоровье людей. «Почти три месяца социал-демократы оказывали на правительство давление в части оплаты больничных. И теперь на это выделено 2,5 млн евро. Но совершенно непонятно, почему первые дни будут оплачивать лишь с 1 января. Я не сомневаюсь, что наши показатели заболеваемости были бы намного ниже, если бы правительство не опоздало на несколько месяцев с принятием решения по оплате больничных. Так же как и со многими другими элементарными шагами по предотвращению распространения вируса», – отметил он.

По словам Саара, то, что люди вынуждены первые три для болезни оплачивать из своего кармана, всего лишь один из примеров того, как правительство переложило основной груз на плечи наиболее слабых. «Люди с более высокими доходами и накоплениями зачастую могут работать дистанционно. А у многих работников такой возможности нет, и они так или иначе оплачивают этот кризис. Всё это приводит к тому, что уровень заболеваемости в нашем обществе всё растет и растёт», – пояснил лидер социал-демократов.

Он также сказал, что правительство быстренько находит деньги для крупных предприятий и некоммерческих организаций, которые разделяют мировоззрение коалиционных партий. Тем же, кто действительно оказался в беде, кидают лишь жалкие объедки.

Индрек Саар подчеркнул, что госбюджет должен был бы в большей мере поддержать очень серьезно пострадавшую из-за кризиса сферу туризма. По словам председателя партии, необходимо было бы и повысить не облагаемый налогом минимум до уровня минимальной зарплаты. Это позволило бы людям легче пережить тяжелые времена и положило бы конец налогообложению пенсий.

Лидер социал-демократов также считает, что в госбюджет нужно было заложить средства на покрытие части расходов на места в домах попечения, а также на повышение зарплат учителям, которые сейчас работают с большой нагрузкой.