Наставления учителей: что должна учитывать молодежь при поступлении в гимназию

- Как понять ученику — стоит идти в гимназию или нет?

Марилис Киротар. ФОТО: личный архив

- Марилис Киротар: Вопрос о дальнейшем обучении для каждого ученика индивидуален и здесь нет общего ответа. Идти в гимназию — это не обязательство, хотя, конечно, она дает возможности для дальнейшего обучения, расширяет кругозор, зачастую только во время обучения в гимназии может сформироваться желания по поводу будущей профессии. Если не уверены в своем решении, то всегда есть возможность посоветоваться со специалистом по карьере. Также в ходе бесед с родителями и классным руководителем могут возникнуть идеи по поводу будущего. Верю, что пока не попробуешь, не узнаешь.

- Лаура Йоханна Эвисалу: Нужно заранее несколько раз подумать, является изучение многих разных предметов еще три года тем, что тебе действительно нужно в жизни. Если ты уже знаешь, что хочешь делать что-то своими руками или овладеть каким-либо конкретным умением, которое предлагает профессионально-техническое училище, тогда это отличный выбор, ведь в жизни нас ведут вещи, которые мы делаем со страстью. Если ты сейчас знаешь только примерное направление, тогда гимназия точно хороший вариант. Если же основная школа показала, что тебе скорее в школу ходить не нравится, не сделанная работа нагромождается и это все создает дополнительный стресс, тогда, возможно, гимназия не самый идеальный выбор. Думаю, что каждый выпускник основной школы должен спросить у себя, учусь ли я для себя, для новых знаний, а не для оценок, справлюсь ли я, если от меня в один момент будет требоваться очень много, нужно ли мне в будущем именно гимназическое образование. Если ответ на все эти вопросы «да», то можно выбирать этот путь.

- С какими проблемами ученики чаще всего сталкиваются в гимназии?

- Марилис Киротар: Проблемы очень индивидуальны, у многих и не возникает проблем на протяжении трех лет. Опираясь на свой опыт, могу привести в пример следующее: планирование уроков, домашних заданий, самостоятельных работ, хобби, тренировок и свободного времени. Если не уделять внимания планированию времени и пропускать много уроков, могут начать накапливаться несделанные вещи, появляется усталость.

- Лаура Йоханна Эвисалу: Поскольку объем работы в гимназии зачастую увеличивается, у учеников очень быстро появляются проблемы с планированием времени: как найти время на хобби, учебы, отдых. Еще один вызов – это мотивация, чтобы сделать эти задания, которые требуют большей самостоятельности и кропотливости.

- К чему должен быть готов ученик, который решает пойти в гимназию?

- Марилис Киротар: Самостоятельной работы и количество разных предметов больше, чем в основной школе, также важную роль играет чувство долга.