Наставления учителей: что должна учитывать молодежь при поступлении в гимназию

В девятом классе перед каждым учеником встает вопрос, куда идти после окончания основной школы: в гимназию, в училище или в какое-либо другое учебное заведение. Многие определились, но а некоторых все еще терзают сомнения. Учитель эстонского языка и литературы Лаура Йоханна Эвисалу и учитель истории и обществознания Марилис Киротар рассказали выпускнице Летней школы журналистики SSE.Riga и Rus.Postimees Елизавете Гринчук, к чему должны быть готовы ученики при поступлении в гимназию.
- Как понять ученику — стоит идти в гимназию или нет?
- Марилис Киротар: Вопрос о дальнейшем обучении для каждого ученика индивидуален и здесь нет общего ответа. Идти в гимназию — это не обязательство, хотя, конечно, она дает возможности для дальнейшего обучения, расширяет кругозор, зачастую только во время обучения в гимназии может сформироваться желания по поводу будущей профессии. Если не уверены в своем решении, то всегда есть возможность посоветоваться со специалистом по карьере. Также в ходе бесед с родителями и классным руководителем могут возникнуть идеи по поводу будущего. Верю, что пока не попробуешь, не узнаешь.
- Лаура Йоханна Эвисалу: Нужно заранее несколько раз подумать, является изучение многих разных предметов еще три года тем, что тебе действительно нужно в жизни. Если ты уже знаешь, что хочешь делать что-то своими руками или овладеть каким-либо конкретным умением, которое предлагает профессионально-техническое училище, тогда это отличный выбор, ведь в жизни нас ведут вещи, которые мы делаем со страстью. Если ты сейчас знаешь только примерное направление, тогда гимназия точно хороший вариант. Если же основная школа показала, что тебе скорее в школу ходить не нравится, не сделанная работа нагромождается и это все создает дополнительный стресс, тогда, возможно, гимназия не самый идеальный выбор. Думаю, что каждый выпускник основной школы должен спросить у себя, учусь ли я для себя, для новых знаний, а не для оценок, справлюсь ли я, если от меня в один момент будет требоваться очень много, нужно ли мне в будущем именно гимназическое образование. Если ответ на все эти вопросы «да», то можно выбирать этот путь.
- С какими проблемами ученики чаще всего сталкиваются в гимназии?
- Марилис Киротар: Проблемы очень индивидуальны, у многих и не возникает проблем на протяжении трех лет. Опираясь на свой опыт, могу привести в пример следующее: планирование уроков, домашних заданий, самостоятельных работ, хобби, тренировок и свободного времени. Если не уделять внимания планированию времени и пропускать много уроков, могут начать накапливаться несделанные вещи, появляется усталость.
- Лаура Йоханна Эвисалу: Поскольку объем работы в гимназии зачастую увеличивается, у учеников очень быстро появляются проблемы с планированием времени: как найти время на хобби, учебы, отдых. Еще один вызов – это мотивация, чтобы сделать эти задания, которые требуют большей самостоятельности и кропотливости.
- К чему должен быть готов ученик, который решает пойти в гимназию?
- Марилис Киротар: Самостоятельной работы и количество разных предметов больше, чем в основной школе, также важную роль играет чувство долга.
Будьте готовы преодолевать себя и напрягаться, сосредотачиваться на классную работу, слова учителя, задания, вкладываться в групповые работы, общаться с разными людьми, находить решения для разных ситуаций.
- Лаура Йоханна Эвисалу: Ученик должен быть готов к более длинным учебным дням, учитывать, что от него ожидается большая самостоятельность во всем. Гимназия — это добровольный выбор, то есть каждый сам принимает решение учиться еще три года или нет и никто не должен ходить и насильно засовывать знания в голову ученика.
- Что вы посоветуете ученикам, которые собираются поступать в гимназию?
- Марилис Киротар: Планируйте свое время, отдыхайте и занимайтесь хобби и тренировками. Общайтесь с учителями и одноклассниками, разнообразие обогащает мир. Относитесь к разным предметам с открытой душой. Участвуйте в школьной жизни, используйте данные для этого возможности! Рутина — это часть жизни и не всегда должно быть легко. Учеба требует усилий. Читайте книги и новости.
Будьте активны на уроках: пишите конспекты, задавайте вопросы. Не пропускайте уроки!
Лаура Йоханна Эвисалу: Найдите себе подходящую программу, которая поможет следить за тем, что тебе нужно делать: используйте записную книжку, to-do list, какое-нибудь приложение. Даже, если объем работы сильно растет, находите каждую неделю время на отдых. Спите хорошо, по крайней мере, восемь часов в сутки.
Заботьтесь о своем здоровье: его, как правило, легче испортить, чем привести в порядок. Проясните для себя, для кого ты выбираешь этот путь: не для учителя или родителей, а, конечно, только для себя. И на протяжении гимназических годов часто напоминай себе, для чего ты это все делаешь.
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