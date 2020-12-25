Коронавирус не сломил финнов: вера в лучшее в грядущем году сильнее, чем в остальных странах ЕС

Согласно результатам исследования, проведенного компанией Taloustutkimus, финны настроены в отношении 2021 года оптимистичнее европейцев в среднем.

57 % опрошенных жителей Финляндии заявили, что грядущий год будет лучше уходящего. Средний показатель по Европе составил 41 %, а по всему миру – 43 %.

В странах Европейского союза надежды на будущее были в среднем на довольно низком уровне – лишь 35 % респондентов верили в улучшение ситуации в 2021 году.

По словам Рахконена, причиной высоких показателей среди финнов может быть то, что коронавирус не так сильно ударил по Финляндии, как по остальным странам Европы.

К развитию экономики финны также относятся оптимистичнее европейцев, но в целом они оценивают ситуацию реалистично.

Экономические трудности в следующем году ожидает 48 % финнов, в то время как среди жителей Европы такого мнения придерживаются 57 %.