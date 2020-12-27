Видео ⟩ Первой прививку коронавакцины в Эстонии сделали доктору Елене Розинко

В кохтла-ярвеском центре здоровья Ярве сегодня в 10.30 началась вакцинация против коронавируса. Первой защитную прививку получила Елена Розинко, врач Ида-Вируской центральной больницы, пишет Virumaa Teataja.
«Я очень благодарна за то, что меня выбрали в качестве первого получателя вакцины, - сказала Розинко. - Я работаю здесь, в вирусном отделении той же больницы, и каждый день контактирую с пациентами с коронавирусной болезнью».
Первую инъекцию сделала сестра Анна Александрова. «В понедельник мы узнали, что вакцина на подходе и мы начнем вакцинацию в воскресенье», - сказала она.
«Поскольку я все равно делаю вакцинацию от вирусов, мне доверили первую инъекцию. Руки немного дрожали от волнения, но в остальном укол как укол».