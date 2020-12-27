Еще один чиновник Таллиннской тюрьмы инфицирован коронавирусом

Об этом BNS сообщила пресс-служба Тюремного департамента, отметив, что на сегодня среди сотрудников администрации Таллиннской тюрьмы выявлено шесть случаев инфицирования.

По последним данным, среди заключенных позитивные тесты были у двух осужденных в Тартуской тюрьме. Среди заключенных в Вируской и Таллиннской тюрьмах ни одного инфицированного нет.