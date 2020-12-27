Вс, 27.12.2020
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Криста Фишер
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Еще один чиновник Таллиннской тюрьмы инфицирован коронавирусом

Tallinna vangla.

ФОТО: Tairo Lutter

В субботу позитивным оказался тест на коронавирус еще одного чиновника Таллиннской тюрьмы.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Тюремного департамента, отметив, что на сегодня среди сотрудников администрации Таллиннской тюрьмы выявлено шесть случаев инфицирования.

Среди работников Вируской тюрьмы инфицированы пятеро и столько же среди работников Тартуской тюрьмы.

По последним данным, среди заключенных позитивные тесты были у двух осужденных в Тартуской тюрьме. Среди заключенных в Вируской и Таллиннской тюрьмах ни одного инфицированного нет.

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