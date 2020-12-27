Еще один чиновник Таллиннской тюрьмы инфицирован коронавирусом

В субботу позитивным оказался тест на коронавирус еще одного чиновника Таллиннской тюрьмы.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Тюремного департамента, отметив, что на сегодня среди сотрудников администрации Таллиннской тюрьмы выявлено шесть случаев инфицирования.
Среди работников Вируской тюрьмы инфицированы пятеро и столько же среди работников Тартуской тюрьмы.
По последним данным, среди заключенных позитивные тесты были у двух осужденных в Тартуской тюрьме. Среди заключенных в Вируской и Таллиннской тюрьмах ни одного инфицированного нет.