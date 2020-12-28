Пн, 28.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Расплата за езду в пьяном виде не заставила себя долго ждать
1 мин для прочтения

Расплата за езду в пьяном виде не заставила себя долго ждать

Место ДТП. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Kaspar Pokk/ Kanal2

В ноябре в Пайдеском доме правосудия был оглашен приговор молодому мужчине, которого обвиняли в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В именно, в середине сентября мужчина сел за руль в пьяном виде — алкометр показал 1,23 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, пишет Järva Teataja.

Из-за опьянения водитель не справился с управления и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали его пассажиры, автомобиль был полностью деформирован.

Ранее этот человек не привлекался к ответственности в уголовном порядке. За совершенное преступление его приговорили к году и одному месяцу тюрьмы. В предварительном заключении он находился два дня, таким образом окончательное наказание составляет год и 28 дней тюрьмы. Однако приговор был условным с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

Также подсудимому придется оплатить судебные издержки в размере 965,28 евро. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back