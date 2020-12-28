Расплата за езду в пьяном виде не заставила себя долго ждать

Из-за опьянения водитель не справился с управления и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали его пассажиры, автомобиль был полностью деформирован.

Ранее этот человек не привлекался к ответственности в уголовном порядке. За совершенное преступление его приговорили к году и одному месяцу тюрьмы. В предварительном заключении он находился два дня, таким образом окончательное наказание составляет год и 28 дней тюрьмы. Однако приговор был условным с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.