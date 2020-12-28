Расплата за езду в пьяном виде не заставила себя долго ждать

В ноябре в Пайдеском доме правосудия был оглашен приговор молодому мужчине, которого обвиняли в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В именно, в середине сентября мужчина сел за руль в пьяном виде — алкометр показал 1,23 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, пишет Järva Teataja.
Из-за опьянения водитель не справился с управления и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали его пассажиры, автомобиль был полностью деформирован.
Ранее этот человек не привлекался к ответственности в уголовном порядке. За совершенное преступление его приговорили к году и одному месяцу тюрьмы. В предварительном заключении он находился два дня, таким образом окончательное наказание составляет год и 28 дней тюрьмы. Однако приговор был условным с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.
Также подсудимому придется оплатить судебные издержки в размере 965,28 евро.