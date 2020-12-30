Большой обзор жилищных кредитов 2020 года

После весенней неопределенности, вызванной коронавирусом, восстановление наступило довольно быстро. С приходом зимы уровень осведомленности людей повысился, а дела начинают вести, когда желание купить становится вполне определенным. Также внимательно рассматривается возможность взять кредит.

В уходящем году в Эстонии было взято больше жилищных кредитов, чем за тот же период годом ранее. В конце ноября рост жилищных кредитов Swedbank составил 8% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году 6800 клиентов Swedbank стали собственниками нового жилья.

Средний жилищный кредит

Средняя сумма жилищного кредита составила 91 000 евро, то есть осталась на уровне прошлого года.

Средний срок кредита в прошлом году составил 22,4 года. В прошлом году – 22,0 года, то есть и этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом.

Средний заемщик

64% наших жилищных кредитов мы выдаем жителям Таллинна и его окрестностей. На втором месте – Тарту и окрестности с 14 процентами. Остальные 22% распределяются по другим уездам и городам Эстонии.

Наибольшее количество заемщиков - 47% - приходится на возрастную группу 26–35 лет, а 17% заемщиков – в возрасте 46 лет и старше.

Средняя сумма кредита больше всего увеличилась по сравнению с предыдущим годом в возрастной группе 18-25 лет.

Количество заемщиков, собственный доход которых или доход вместе с созаемщиком составляет до 1500 евро в месяц, уменьшается, а количество заемщиков с доходом более 1500 евро растет. 74% заемщиков имеют собственный доход или доход с созаемщиком более 1500 евро в месяц. 23% заемщиков имеют доход более 3000 евро в месяц (собственный или с созаемщиком).

Кредиты, взятые на двоих

Доля кредитов, взятых совместно с другим заемщиком, снизилась на пару процентов по сравнению с предыдущим годом, и составляет на конец года 43%.

Самофинансирование

Средняя сумма самофинансирования в 2020 году составляет 34 000 евро, что на 2 000 евро больше, чем в прошлом году. При этом по 49% кредитов самофинансирование составляет до 20 000 евро.

Для 56% кредитов доля самофинансирования составляет 10-25%, а для с 23% кредитов – до 15%.

Что покупают?

С помощью кредитов, выданных Swedbank, свои мечты о собственной квартире реализовали 68%, а 24% заемщиков купили дом.

56% квартир – постройки до 2000 года, 29% построены в 2019–2020 годах.

Что касается домов, то 39% из них построены до 2000 года, а в 2019-2020 годах – 38%.

Профиль покупателя, приобретающего жилье в новом проекте

Средняя сумма кредита составляет 122 000 евро. 89% заемщиков, приобретающих жилье в новых проектах, имеют доход более 1500 евро в месяц, а 32% – более 3000 евро в месяц. Средний размер самофинансирования составляет 48 000 евро.

Доля кредитов, взятых совместно с другим заемщиком, в новостройках в 2020 году составила 52%. Интересно, что в новых проектах покупают жилье заемщики всех возрастов.

Принес ли 2020 год что-то новое в жилищные кредиты Swedbank?