Большой обзор жилищных кредитов 2020 года

Руководитель сферы жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма на основе данных Swedbank дает итоговый обзор тенденций жилищных кредитов в 2020 году.
После весенней неопределенности, вызванной коронавирусом, восстановление наступило довольно быстро. С приходом зимы уровень осведомленности людей повысился, а дела начинают вести, когда желание купить становится вполне определенным. Также внимательно рассматривается возможность взять кредит.
В уходящем году в Эстонии было взято больше жилищных кредитов, чем за тот же период годом ранее. В конце ноября рост жилищных кредитов Swedbank составил 8% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году 6800 клиентов Swedbank стали собственниками нового жилья.
Средний жилищный кредит
Средняя сумма жилищного кредита составила 91 000 евро, то есть осталась на уровне прошлого года.
Средний срок кредита в прошлом году составил 22,4 года. В прошлом году – 22,0 года, то есть и этот показатель практически не изменился по сравнению с прошлым годом.
Средний заемщик
64% наших жилищных кредитов мы выдаем жителям Таллинна и его окрестностей. На втором месте – Тарту и окрестности с 14 процентами. Остальные 22% распределяются по другим уездам и городам Эстонии.
Наибольшее количество заемщиков - 47% - приходится на возрастную группу 26–35 лет, а 17% заемщиков – в возрасте 46 лет и старше.
Средняя сумма кредита больше всего увеличилась по сравнению с предыдущим годом в возрастной группе 18-25 лет.
Количество заемщиков, собственный доход которых или доход вместе с созаемщиком составляет до 1500 евро в месяц, уменьшается, а количество заемщиков с доходом более 1500 евро растет. 74% заемщиков имеют собственный доход или доход с созаемщиком более 1500 евро в месяц. 23% заемщиков имеют доход более 3000 евро в месяц (собственный или с созаемщиком).
Кредиты, взятые на двоих
Доля кредитов, взятых совместно с другим заемщиком, снизилась на пару процентов по сравнению с предыдущим годом, и составляет на конец года 43%.
Самофинансирование
Средняя сумма самофинансирования в 2020 году составляет 34 000 евро, что на 2 000 евро больше, чем в прошлом году. При этом по 49% кредитов самофинансирование составляет до 20 000 евро.
Для 56% кредитов доля самофинансирования составляет 10-25%, а для с 23% кредитов – до 15%.
Что покупают?
С помощью кредитов, выданных Swedbank, свои мечты о собственной квартире реализовали 68%, а 24% заемщиков купили дом.
56% квартир – постройки до 2000 года, 29% построены в 2019–2020 годах.
Что касается домов, то 39% из них построены до 2000 года, а в 2019-2020 годах – 38%.
Профиль покупателя, приобретающего жилье в новом проекте
Средняя сумма кредита составляет 122 000 евро. 89% заемщиков, приобретающих жилье в новых проектах, имеют доход более 1500 евро в месяц, а 32% – более 3000 евро в месяц. Средний размер самофинансирования составляет 48 000 евро.
Доля кредитов, взятых совместно с другим заемщиком, в новостройках в 2020 году составила 52%. Интересно, что в новых проектах покупают жилье заемщики всех возрастов.
Принес ли 2020 год что-то новое в жилищные кредиты Swedbank?
Swedbank начал предлагать кредиты для энергоэффективности жилья. Это новое и ожидавшееся решение для домовладельцев, планирующих реновацию. Сумма кредита от 20 000 евро, ставка – от 1,99% годовых + Euribor.
Жилищный кредит можно взять бесконтактно. Уже много лет наши решения в области интернет-банкинга позволяют подавать заявки и заключать кредитные договоры в цифровом виде. Кроме того, на протяжении многих лет мы можем консультировать клиентов, желающих взять кредит, в режиме онлайн. Теперь из-за коронавируса сложилась ситуация, когда получение жилищного кредита без личной встречи с клиент-менеджером было единственным вариантом.
Дистанционное заверение. В 2020 году было добавлено отличное решение для совершения нотариальных операций с помощью удаленного заверения. Спасибо нотариусам за его внедрение. Около 10% сделок Swedbank сейчас осуществляется с помощью удаленной верификации, и эта тенденция явно растет.
Платежные отпуска
Средний срок кредита при заключении кредитного договора составляет 22 года, но фактический средний срок кредита короче. Заемщики досрочно погашают кредит за счет продажи имущества, чтобы купить новую недвижимость по новому кредиту. Независимо от того, на сколько лет заключен кредитный договор или за какой срок фактически погашается кредит, необходимо знать, что при возникновении трудностей с платежами целесообразно уведомить банк. Объявив о платежных трудностях, вы можете обсудить ситуацию с кредитным специалистом и найти краткосрочное решение, а также подумать о долгосрочных решениях.
Самым распространенным временным решением является кредитный отпуск по основной части кредита.
В ситуации, вызванной коронавирусом, оформление кредитного отпуска было бесплатным и без изменения условий кредита. В 2020 году этот вариант использовался примерно для 3800 договоров жилищного кредита. С учетом других договоров кредитный отпуск оформили в общей сложности около 10 000 частных клиентов.
Следует понимать, что платежные трудности – это не та ситуация, которой следует стыдиться, а реальный риск в случае долгосрочного кредита, который не всегда возможно предвидеть. В такой ситуации банк всегда заинтересован в поддержке клиента, в преодолении трудностей и восстановлении платежеспособности.
Основными причинами трудностей с выплатами являются потеря работы заемщиком или членом его семьи, длительная болезнь или смерть заемщика или члена семьи, что приводит к получению новых кредитов, когда обязательства начинают составлять слишком большую долю дохода.