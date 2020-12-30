Снег и дождь привели в праздничный период к сотням аварий сети электропередач

За этот период были обесточены 21 645 клиентов, в 99 процентах случаев подачу электричества возобновили менее чем за 16 часов, во многих случаях это произошло еще быстрее.

«Основной причиной аварий, особенно в Юго-Восточной Эстонии, был упавший на линии электропередач снег, под тяжестью которого они рвались. Этому способствовал также ледяной дождь, который делает слой снега на линиях электропередач особенно тяжелым. Ветер повлиял не столь сильно, но были и упавшие на линии электропередач деревья», - сказал глава диспетчерского центра Elektrilev Юри Клаассен.

По данным службы погоды Эстонии, в среду ветер южный, на побережье порывами до 17, на островах до 20 м/сек. Из-за этого возможны проблемы в подаче электричества, но во второй половине дня ожидается, что ветер уляжется.

Бригады Elektrilevi и партнеров несмотря на предстоящий Новый год сохраняют готовность. В нынешних условиях ликвидация аварий может занять больше времени, чем обычно, поскольку работы осложняются мягкой почвой. Например, в рождественский период в уездах Выру, Валга и Пылва несколько раз во время ликвидации аварий техника застревала в грязи.

Elektrilevi и партнеры делают все от них зависящее, чтобы ликвидировать аварии как можно быстрее.