Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Европы в 2020 году

В уходящем календарном году в итальянской Серии А Роналду удалось забить 33 мяча и на один гол опередить форварда "Баварии" Роберта Левандовского, в активе которого 32 пораженные цели в германской Бундеслиге.
«Я все еще хорошо себя чувствую. Надеюсь отыграть еще много-много сезонов. Кто знает, что будет дальше. Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения. Сейчас я в порядке. Вижу яркое будущее впереди и я этому рад», - приводит слова 35-летнего Криштиану Daily Mail.
Третье место в рейтинге бомбардиров занял конкурент Криштиану по чемпионату Италии - нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле, забивший 28 голов.
В пятерку лучших также попали Мохамед Салах из английского «Ливерпуля» и Эрлинг Холанд из немецкой «Боруссии Дортмунд», остановившиеся на отметке в 23 забитых мяча.
Ранее Криштиану Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии Globe Soccer.
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