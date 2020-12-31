Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Европы в 2020 году

В уходящем календарном году в итальянской Серии А Роналду удалось забить 33 мяча и на один гол опередить форварда "Баварии" Роберта Левандовского, в активе которого 32 пораженные цели в германской Бундеслиге.

«Я все еще хорошо себя чувствую. Надеюсь отыграть еще много-много сезонов. Кто знает, что будет дальше. Если у тебя есть мотивация, возраст не имеет значения. Сейчас я в порядке. Вижу яркое будущее впереди и я этому рад», - приводит слова 35-летнего Криштиану Daily Mail .