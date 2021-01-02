Сводка полиции: два автомобиля врезались в дерево, еще один — в столб, поймано 33 нетрезвых водителя, один из которых успел протаранить дорожное ограждение

Первого января в 01.28 в Рапламаа в волости Рапла в деревне Пиргу на третьем километре Сели-Ангерья автомобиль Nissan X-Trail, за рулем которого был 41-летний мужчина, на пологом повороте съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя и 14-летнего пассажира доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Также в новогоднюю ночь в 02.36 в Ярвамаа в волости Ярва в поселке Ярва-Яани у дома на улице Пикк, 90 произошло ДТП: 40-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на мопеде Aprilia RS4 не смог остановиться на перекрестке Коэру-теэ и улицы Пикк, потерял управление над транспортом и врезался в дорожное ограждение. Водителя доставили в Ярвамааскую больницу.

Первого января в 5.10 утра в Харьюмаа в волости Виймси в деревне Пюйнси у дома на улице Рохунеэме-теэ, 128 произошло ДТП, когда 19-летний молодой человек потерял управление над автомобилем BMW 330D, в результате чего машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водителя доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Сегодня, 2 января, в 01.20 в Ряпина у дома на улице Выйпсу, 21, автомобиль BMW, за рулем которого была 21-летняя девушка, вылетел с дороги и врезался в столб изгороди. Водителя доставили в Пыльваскую больницу для проверки состояния здоровья.

Кроме того, за минувшие сутки полицией на дорогах страны было задержано 33 нетрезвых водителя. По предварительным данным, у двух задержанных выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных — алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.