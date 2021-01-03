Вс, 3.01.2021
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Криста Фишер
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Чемпионом Эстонии по биатлону в масс-старте стал Рене Цахкна

Рене Цахкна.

ФОТО: Jarek Jõepera

На чемпионате Эстонии по биатлону, проходившем в Отепя, в мужском масс-старте золотую медаль завоевал Рене Цахкна, пишет Rus.ERR.

На четырех огневых рубежах Рене Цахкна промахнулся трижды, но сумел преодолеть дистанцию 12,5 км первым. За ним финишировали также сделавшие по три промаха литовские биатлонисты Карол Домбровски и Томас Каукенас.

Вторым среди представителей Эстонии стал Кристо Сиймер (4; +12,4), а третьим - Март Вшивцев (2; +14,7).

У биатлонистов элитного класса Калева Эрмитса и Райдо Рянкеля не пошла стрельба, и они заняли в общем зачете 10-е и 11-е места соответственно.

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