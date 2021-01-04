Семейный врач: почему так преступно затягивают с вакцинацией?

«Прежде всего, сам вирус SARS-CoV-2 - с ним довольно легко бороться, если следовать всем известным рекомендациям. Но есть еще война с человеческой глупостью, упрямством, невежеством и беспечностью. С этим намного труднее бороться, и этим также объясняется массовое распространение болезни», - написал Вескимяги в эмоциональном посте в соцсети, передает Postimees.

«Насколько я понимаю, по состоянию на вчерашний день (30 декабря – прим.ред.) в Эстонии было сделано около 500 прививок, то есть 500 инъекций за пять дней. У меня вопрос: как можно так преступно растянуть с критическим с точки зрения времени делом?» - спрашивает Вескимяги.

«Нашей командой из 20 человек мы сможем вакцинироваться к 7 января, то есть через 12 дней после доставки вакцины. Эстония - маленькая страна, где за четыре часа добираешься до самого дальнего угла. Не позднее 29 декабря вся передовая линия могла быть вакцинирована», - сказал Вескимяги.

«Мы работаем с пациентами с коронавирусом ежедневно, в основном как дистанционные контакты. Однако приходится встречаться с пациентами на приеме, оценивать возможные осложнения - риск заболеть растет с каждым днем. Эти 12 дней кажутся преступным промедлением», - возмущается семейный врач.

Доктор добавил, что он очень рад за своих коллег, которые уже получили вакцину, но он не понимает, почему вакцинация затягивается таким образом.