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Таави Тийльманн
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  • Доверчивый таллиннец, ответивший на телефонный звонок, лишился 10 000 евро
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Доверчивый таллиннец, ответивший на телефонный звонок, лишился 10 000 евро

Интернет-мошенничество.

ФОТО: Tim Goode/PA

Мошенники продолжают опустошать банковские счета доверчивых жителей Эстонии. Практически каждую неделю полиция рапортует об очередных жертвах, лишившихся по вине мошенников тысяч евро.

Так, 4 января в полиции было начато уголовное производство по факту мошенничества, имевшего место 30 декабря.

Как сообщили в полиции, неизвестный позвонил 70-летнему жителю Пыхья-Таллинна с телефона +37263101310 и представился сотрудником Swedbank. Звонивший заявил, что с банковского счета мужчины были украдены 300 евро, поэтому необходимо как можно скорее заблокировать его банковский счет. Мошенник спросил у мужчины необходимый для входа в интернет-банк признак пользователя, а затем на телефон жертвы трижды приходили запросы для ввода пароля в приложении Smart-ID. Все три раза таллиннец ввел пароли.

Позже выяснилось, что с банковского счета были похищены 10 000 евро.

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