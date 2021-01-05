Доверчивый таллиннец, ответивший на телефонный звонок, лишился 10 000 евро

Как сообщили в полиции, неизвестный позвонил 70-летнему жителю Пыхья-Таллинна с телефона +37263101310 и представился сотрудником Swedbank. Звонивший заявил, что с банковского счета мужчины были украдены 300 евро, поэтому необходимо как можно скорее заблокировать его банковский счет. Мошенник спросил у мужчины необходимый для входа в интернет-банк признак пользователя, а затем на телефон жертвы трижды приходили запросы для ввода пароля в приложении Smart-ID. Все три раза таллиннец ввел пароли.