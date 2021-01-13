Суд примет решение об аресте Тедера и Крахт в четверг.

Во вторник полиция безопасности в числе прочих задержала Хиллара Тедера и Керсти Крахт в качестве подозреваемых в коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco; подозрение предъявлено также генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Хиллар Тедер и Михаил Корб подозреваются в торговле влиянием. Согласно подозрению, они договаривались, что Хиллар Тедер перед выборами в местные самоуправления пожертвует Центристской партии Эстонии в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство съезда парковки на принадлежащую Таллинну землю. Под подозрение в торговле влиянием попала Центристская партия как юридическое лицо.

Хиллар Тедер подозревается в намерении дать взятку Керсти Крахт за то, чтобы она использовала свое положение советника министра для обеспечения благоприятных для Porto Franco решений при использовании мер кризисной помощи Kredex. Передача взятки не состоялась, так как Хиллар Тедер и Керсти Крахт были задержаны сотрудниками департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег с целью сокрытия подкупа Крахт Тедером.

Кроме того, подозрение в совершении ряда уголовных преступлений предъявлено еще двум предпринимателям.