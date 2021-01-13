Галерея ⟩ Огонь уничтожил жилой фермерский дом, здание уже не спасти

Когда приехали спасатели, огонь уже выбивался из-под крыши. Живущие в доме люди самостоятельно покинули здание, пострадавших не было. По предварительной информации, пожар начался из-за отопления.

Огонь практически полностью уничтожил дом. Крыша и верхний этаж здания были настолько сильно повреждены, что их уже нельзя было спасти. Помещения, не подвергавшиеся воздействию огня, были повреждены водой.

Для семьи ситуацию несколько упрощает то, что здание было застраховано.

Плотный снежный ковер усложнил спасательные работы, так как машины застревали в снегу, и на помощь была вызвана местная спецтехника.