Ср, 13.01.2021
Мне очень жаль, что премьер-министр не понимает своей ответственности. Индрек Саар
Индрек Саар
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Огонь уничтожил жилой фермерский дом, здание уже не спасти
1 мин для прочтения

Галерея ⟩ Огонь уничтожил жилой фермерский дом, здание уже не спасти

В среду в 12 часов дня в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Ванамыйза Вильяндиского уезда горит фермерский дом. Здание было настолько сильно повреждено, что спасти его уже не представлялось возможным, пишет Postimees.

Когда приехали спасатели, огонь уже выбивался из-под крыши. Живущие в доме люди самостоятельно покинули здание, пострадавших не было. По предварительной информации, пожар начался из-за отопления.

Огонь практически полностью уничтожил дом. Крыша и верхний этаж здания были настолько сильно повреждены, что их уже нельзя было спасти. Помещения, не подвергавшиеся воздействию огня, были повреждены водой.

Для семьи ситуацию несколько упрощает то, что здание было застраховано.

Плотный снежный ковер усложнил спасательные работы, так как машины застревали в снегу, и на помощь была вызвана местная спецтехника. 

Поскольку это был большой пожар, вызову была присовоена третья ступень сложности. На помощь вызвали и пожарных из Тюри.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back