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Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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  • Яна Тоом: счастлива, что наши зайчики из EKRE оказались там, где им самое место
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Яна Тоом: счастлива, что наши зайчики из EKRE оказались там, где им самое место

Яна Тоом и Юри Ратас.

ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Евродепутат и член Центристской партии Яна Тоом подтвердила, что, несмотря на нервотрепку последних дней, центристы приняли решение попытаться создать коалицию с Партией реформ.

«Я в курсе, что словосочетание "Партия реформ", особенно написанное кириллицей, многие воспринимают как ругательство, однако партия Ансипа и партия Каллас — вовсе не одно и то же. Да и само слово партия — без "реформ" — тоже многим не нравится, так что мы приняли решение исходить из политической реальности, - пишет Тоом на своей странице в Facebook. — Я совершено счастлива, что наши зайчики из EKRE, наконец, оказались там, где им самое место — в оппозиции. И, разумеется, меня очень радует провал идиотского референдума».

Яна Тоом отметила, что Юри Ратас ушел с поста премьер-министра, но останется лидером партии. Генсеку Центристской партии Михаилу Корбу найдут замену, а премьер-министром, скорее всего, будет Кая Каллас.

«Прорвемся, одним словом. И я очень надеюсь, что фантазии войти в коалицию с крайне-правыми возникнут у кого-то очень и очень нескоро. Наш опыт убедительно доказал — это безнадежно», - заключила она.

Сегодня хороший день, хотя за последние сорок часов я спала ровно полтора часа и кофе плещется где-то в районе...

Опубликовано Яной Тоом Среда, 13 января 2021 г.

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