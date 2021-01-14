Яна Тоом: счастлива, что наши зайчики из EKRE оказались там, где им самое место

«Я в курсе, что словосочетание "Партия реформ", особенно написанное кириллицей, многие воспринимают как ругательство, однако партия Ансипа и партия Каллас — вовсе не одно и то же. Да и само слово партия — без "реформ" — тоже многим не нравится, так что мы приняли решение исходить из политической реальности, - пишет Тоом на своей странице в Facebook. — Я совершено счастлива, что наши зайчики из EKRE, наконец, оказались там, где им самое место — в оппозиции. И, разумеется, меня очень радует провал идиотского референдума».