Яна Тоом: счастлива, что наши зайчики из EKRE оказались там, где им самое место

«Я в курсе, что словосочетание "Партия реформ", особенно написанное кириллицей, многие воспринимают как ругательство, однако партия Ансипа и партия Каллас — вовсе не одно и то же. Да и само слово партия — без "реформ" — тоже многим не нравится, так что мы приняли решение исходить из политической реальности, - пишет Тоом на своей странице в Facebook. — Я совершено счастлива, что наши зайчики из EKRE, наконец, оказались там, где им самое место — в оппозиции. И, разумеется, меня очень радует провал идиотского референдума».
Яна Тоом отметила, что Юри Ратас ушел с поста премьер-министра, но останется лидером партии. Генсеку Центристской партии Михаилу Корбу найдут замену, а премьер-министром, скорее всего, будет Кая Каллас.
«Прорвемся, одним словом. И я очень надеюсь, что фантазии войти в коалицию с крайне-правыми возникнут у кого-то очень и очень нескоро. Наш опыт убедительно доказал — это безнадежно», - заключила она.