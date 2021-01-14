Смотрите фото ⟩ Домик-крошечка будто специально построен для модели, сидящей на строгой диете

Домик с двумя спальнями расположен на окраине Кардиффа и продается за 200 000 фунтов стерлингов (224 714 евро). «Мы не верили, что застройщики могут разместить дом на этом тесном участке земли, но, как видите, они все же смогли», - сказал живущий по соседству 32-летний Джей Лейшон изданию The Sun.

В доме с открытой планировкой все необходимое для жизни уже есть, просто соберите чемоданы! ФОТО: rightmove.co.uk

Сосед в шутку добавляет, что дом идеально подходит для модели или людей, которые постоянно сидят на диете. Его ширина составляет 2,91 метра, а длина - 7,1 метра. При этом в доме есть гостиная, две спальни, ванная и кухня. На крыше современного дома установлены солнечные батареи.

В небольшой внутренний дворик посторонним не попасть. ФОТО: rightmove.co.uk

В доме много разумных решений для хранения вещей и использования пространства, которые делают его похожим на любой другой дом. У дома необычной планировки также есть свой внутренний дворик, который, как и внутреннее пространство дома, поражает визуальным простором и грамотным использованием пространства.

В доме грамотно использован каждый квадратный метр. ФОТО: rightmove.co.uk

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