ФОТО ⟩ С юмором и без прикрас: недорогой хутор описан в объявлении весело и объективно

Дом, построенный в 1895 году, общей площадью 64,9 квадратных метра, остро нуждается в новом хозяине, который вернет его к жизни. Недвижимость, расположенный в экологически ценном месте, сменит собственника всего за 35 000 евро.

Во дворе дома находится колодец, спрятанный под столетней яблоней, но, к сожалению, нет канализации. «Зато есть уборная, которая весной превращается в бесконтактный унитаз. Будка уборной опирается на древний сарай, который в свою очередь вот-вот упадет, но еще не решил, в какую сторону. Кажется, что навзничь», - написано в объявлении.

Хутор Казепере. ФОТО: KV.EE

Автор рекламного объявления рассказывает и о живущей на хуторе династии аистов: «Перед сараем расположен поросший травой фундамент, на котором когда-то стоял парник. Справа от этого фундамента, точно в углу, на границе участка воздвигнут специальный столб с гнездом аистов. Уже около сорока лет. Так что это уже целая династия».

Согласно объявлению, участок не используется почти 10 лет, так как хозяин - человек пожилой, а наследник - ленивый. В самой солнечной комнате дома стоит покрытая глазурованной плиткой печь такого размера, что в ней одновременно поместятся Ганс с Гретой.

Хутор Казепере. ФОТО: KV.EE

Еще в доме есть камин, родом из 80-х годов, принцип действия которого сложно понять. «C одной стороны, он уродлив, с другой - не дает тепла, наконец, он нарушает печную тягу. Но пусть новый хозяин не обольщается: на сделку к нотариусу я принесу кувалду и четыре кирпича, чтобы закрыть лишнее отверстие дымохода», - говорится в объявлении.