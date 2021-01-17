Вс, 17.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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У берегов Турции затонуло судно: на борту были граждане Украины и России
Обнаружены тела погибших, продолжаются поиски остальных

Фото иллюстративное. ФОТО: Eero Vabamägi

Грузовое судно "Арвин", ранее ходившее под российским флагом, затонуло в Черном море у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу". Турецкие власти приступили к спасательной операции, передает Newsru со ссылкой на "Интерфакс".

ВМС Турции направили фрегат для участия в поисково-спасательных работах в том районе Черного моря, где затонул сухогруз.

Как сказал губернатор провинции Бартын Синан Гюнер, чьи слова приводит турецкле агентство, началась операция по спасению членов экипажа, застрявших в трех спасательных шлюпках".

К настоящему моменту удалось спасти пятерых членов экипажа, продолжаются поиски восьми моряков. Чуть позже Гюнер сообщил "Анадолу", что поисково-спасательная операция затруднена из-за плохой погоды.

Cпасенные члены команды сообщили о возможной гибели двоих товарищей. Позднее cпасатели обнаружили тела двоих моряков, сообщил источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD). Тела погибших подняты на борт спасательного катера.

В составе экипажа находилось, по разным данным, от 12 до 15 моряков, большинство из них граждане Украины, двое - граждане России. 

Посольство РФ в Анкаре выясняет обстоятельства крушения сухогруза и занимается установлением судьбы экипажа.

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