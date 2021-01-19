Полиция выясняет, связана ли смерть молодой женщины с «колпачком»

16 января полиция получила сообщение, что в квартире на улице Вакзали нашли тело 26-летней женщины без признаков насилия. После этого в соцсетях стали разлетаться всевозможные версии произошедшего, вероятной причиной смерти был назван «колпачок», или GHB. Руководитель следственной группы Вильяндиского полицейского участка Дан-Кристьян Топс заявил, что сейчас еще рано говорить о точных деталях произошедшего, так как в настоящий момент полиция проводит следственные мероприятия и ждет результатов экспертизы.
По словам Топса, труп был обнаружен в субботу около 15:00, и на место событий прибыли как полицейские, так и сотрудники скорой помощи.
По словам прокурора Майке Мардим, которая руководит производством, смерть любого молодого человека — ненормальное явление, поэтому в ходе разбирательства также будет проверено, могла ли смерть наступить в результате преступления. Для этого проверяются версии, распространяющиеся в социальных сетях.
Когда полиция и скорая помощь прибыли по вызову, в квартире также находились трое мужчин. По имеющимся данным, по крайней мере, с одним из них 26-летняя потерпевшая была знакома. По словам руководителя следственной группы, не исключено, что в момент трагедии в квартире было больше людей, и сейчас это выясняет следствие.
По словам Топса, высока вероятность того, что «колпачок» присутствовал в тот день в квартире, но точные обстоятельства еще устанавливаются и неизвестно, употребляла ли женщина этот наркотик. «GHB очень быстро выводится из организма, и чтобы его обнаружить, нужно сразу же проводить экспертизу», - объяснил Дан-Кристьян Топс.
Согласно первоначальной оценке судебно-медицинского эксперта, на теле женщины не было следов насилия, равно как и никаких признаков того, что она подверглась сексуальному насилию. По словам Топса, согласно собранной информации, пока нет оснований полагать, что компания покидала квартиру на улице Вакзали и развлекалась в каком-то баре.
В настоящий момент никто не задержан. «В субботу те люди, которые находились в квартире, были проверены, и, возможно, у кого-то создалось впечатление, что полиция задержала их. На самом деле никто не задержан в качестве подозреваемых», - прокомментировал Топс слухи в соцсетях.
Судебно-медицинская экспертиза поможет установить причину смерти женщины, уголовное дело было возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.
«В настоящее время мы не можем сказать, было это несчастным случаем или результатом чьих-то преднамеренных действий. Мы проверим все версии», - сказал Топс.