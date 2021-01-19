Полиция выясняет, связана ли смерть молодой женщины с «колпачком»

16 января полиция получила сообщение, что в квартире на улице Вакзали нашли тело 26-летней женщины без признаков насилия. После этого в соцсетях стали разлетаться всевозможные версии произошедшего, вероятной причиной смерти был назван «колпачок», или GHB. Руководитель следственной группы Вильяндиского полицейского участка Дан-Кристьян Топс заявил, что сейчас еще рано говорить о точных деталях произошедшего, так как в настоящий момент полиция проводит следственные мероприятия и ждет результатов экспертизы.

По словам Топса, труп был обнаружен в субботу около 15:00, и на место событий прибыли как полицейские, так и сотрудники скорой помощи.

По словам прокурора Майке Мардим, которая руководит производством, смерть любого молодого человека — ненормальное явление, поэтому в ходе разбирательства также будет проверено, могла ли смерть наступить в результате преступления. Для этого проверяются версии, распространяющиеся в социальных сетях.

Когда полиция и скорая помощь прибыли по вызову, в квартире также находились трое мужчин. По имеющимся данным, по крайней мере, с одним из них 26-летняя потерпевшая была знакома. По словам руководителя следственной группы, не исключено, что в момент трагедии в квартире было больше людей, и сейчас это выясняет следствие.

По словам Топса, высока вероятность того, что «колпачок» присутствовал в тот день в квартире, но точные обстоятельства еще устанавливаются и неизвестно, употребляла ли женщина этот наркотик. «GHB очень быстро выводится из организма, и чтобы его обнаружить, нужно сразу же проводить экспертизу», - объяснил Дан-Кристьян Топс.

Согласно первоначальной оценке судебно-медицинского эксперта, на теле женщины не было следов насилия, равно как и никаких признаков того, что она подверглась сексуальному насилию. По словам Топса, согласно собранной информации, пока нет оснований полагать, что компания покидала квартиру на улице Вакзали и развлекалась в каком-то баре.

В настоящий момент никто не задержан. «В субботу те люди, которые находились в квартире, были проверены, и, возможно, у кого-то создалось впечатление, что полиция задержала их. На самом деле никто не задержан в качестве подозреваемых», - прокомментировал Топс слухи в соцсетях.

Судебно-медицинская экспертиза поможет установить причину смерти женщины, уголовное дело было возбуждено по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей причинение смерти по неосторожности.