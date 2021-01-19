Касса по безработице потребовала у 553 предприятий вернуть выплаченные им в разгар кризиса пособия

Весной 2020 года предприятиям, попавшим в тяжелое финансовое положение из-за чрезвычайного положения и пандемии, Касса по безработице выплачивала компенсации заработной платы, когда работодатели сами не могли платить работникам зарплаты. Действовать нужно было быстро, чтобы сохранить рабочие места.
В прошлом году Касса по безработице выплатила пособие по заработной плате работникам 17 534 предприятий, всего деньги получили 137 470 человек. То есть компенсацию зарплаты получили 12,4% предприятий и 20,1% работников.
Деньги выплачивались работникам компаний на основе быстрой проверки, можно сказать, на честном слове, поэтому после тщательного анализа Касса по безработице потребовала 553 предприятия вернуть 811 387 евро. По словам руководителя Кассы по безработице Меэлиса Паавел, пока им поступил 61% от суммы.
Какие были основные ошибки?
По словам Паавел, ситуация была новой для всех сторон, ошибки совершали, скорее, по незнанию нежели намеренно. Он привел в пример ситуации, когда работник был весь месяц на больничном, но в то же время получил компенсацию заработной платы. Такие случаи коснулись 600 человек, поэтому с компаний потребовали деньги назад. Более половины средств поступило уже назад. «Люди поняли, что получать пособие по болезни и зарплату одновременно - неправильно», - сказал Паавел.
К сожалению, были и компании, которые сознательно пытались обмануть государство, что привело к возбуждению уголовных дел. Один из таких случаев был выявлен, когда компания только ходатайствовать о компенсации заработных плат, но другой случай был установлен только в ходе последующей после выплаты компенсаций проверки.
Несмотря на эти случаи, Паавел считает систему, основанную на доверии, успешной. «Эти резервы, накопленные болью и усилиями, оправдали себя», - подтвердил Паавел, добавив, что при использовании резервов цепочка принятия решений коротка, но именно наличие резервов государства было предпосылкой к тому, чтобы быстро отреагировать и выплатить людям зарплаты.
Из числа сотрудников, получавших компенсации заработных плат, только 8% получателей впоследствии зарегистрировались как безработные.