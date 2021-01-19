Вт, 19.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Финская парковочная фирма борется в суде за право штрафовать эстонских водителей
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Финская парковочная фирма борется в суде за право штрафовать эстонских водителей

ParkkiPate Oy борется пока безуспешно. ФОТО: Parkkipate

Финская фирма ParkkiPate хочет получить данные о владельцах или ответственных пользователях автомобилей с эстонскими номерными знаками, чтобы штрафовать нарушителей правил парковки. Но департамент не хочет их выдавать. 

В июле 2019 года ParkkiPate подала ходатайство в Департамент шоссейных дорог (ныне Транспортный департамент) о получении данных владельцев или ответственных пользователей автомобилей, нарушивших правила парковки на управляемых ею парковках и не оплативших ее. Всего таких транспортных средств оказалось пятьдесят, пишет Postimees.

Чуть позже финская фирма дополнила ходатайство таблицей с кратким описанием нарушений и регистрационными номерами транспортных средств, а транспортному чиновнику был дан доступ к веб-платформе, где находились данные и фотографии автомобилей, нарушивших правила парковки.

Несколько месяцев спустя, в октябре Транспортный департамент отказался выдавать ParkkiPate личные коды владельцев и пользователей. Фирма не угомонилась и обжаловала решение в Таллиннском административном суде, где потребовала отмены решения и нового рассмотрения ходатайства.

Необходим обоснованный интерес

«Спор заключается в том, правомерно ли Транспортный департамент применял право обдумывания, отказывая истцу как предпринимателю, оперирующему частными парковками, в выдаче таких данных, - пояснила пресс-секретарь суда Аннели Вилу. – Также спорили по поводу того, можно ли рассматривать правовое лицо иностранного государства в качестве третьего лица в плане Закона о дорожном движении и тем самым лицом, которое имеет право подать ходатайство», - добавила она.

Согласно Закону о дорожном движении, внесенные в дорожный регистр данные публичны, за исключением данных физических и юридических лиц, регистрационного знака, идентификационного знака, а также данных, связанных с медицинской справкой и экзаменами.

Информацию с вышеупомянутыми ограничениями Транспортный департамент может выдать, если обнаружит наличие обоснованного интереса. По мнению Транспортного департамента, у ParkkiPate OY нет права на получение доступа к данным, поскольку в случае оператора парковки речь идет о частноправовом юридическом лице зарубежного государства, те. Финляндии. Таллиннский административный суд в мае прошлого года не удовлетворил жалобу, поскольку счел, что транспортный департамент обоснованно отказал в выдаче данных.

«Суд счел, что право истца с помощью этих данных в итоге когда-нибудь в будущем предъявить требование против лиц, нарушивших правило парковки, – в случае, если последующие административные меры тоже окажутся успешными – не перевешивают неприкосновенности частной жизни этих лиц», - отметил административный суд.

Это решение фирма обжаловала в Таллиннском окружном суде, который должен был принять решение в четверг, однако для выяснения обстоятельств назначил новое время слушаний, 14 марта. В то же время к производству в качестве административного органа была привлечена Инспекция по защите данных, которой теперь в течение месяца придется озвучить свою позицию.

Около месяца назад заведующий отделом Департамента шоссейных дорог Кристо-Таави Руус сказал, что департамент не станет комментировать тяжбу, решение по которой еще не вступило в силу. Исполнительный директор ParkkiPate Кристиан Метсяранта обещал ответить на вопросы, как только окружной суд озвучит свое решение.

Поскольку тяжба не завершена, у финской фирмы, очевидно, нет надежды установить с помощью Транспортного департамента личности эстонских нарушителей. В то же время согласно вступившему в силу решению суда пару лет назад департамент начал выдавать данные о владельцах транспортных средств эстонским частным парковкам.

Право требовать данные

Если ранее Департамент шоссейных дорог исходил из решения суда, принятого в 2012 году, согласно которому интерес частных парковок получить данные владельцев автомобилей не был обоснован, то в январе 2019 года это изменилось. Тогда окружной суд счел, что частная фирма Europark Estonia имеет право требовать данные тех, кто не заплатил за парковку.

В тогдашней тяжбе Департамент шоссейных дорог отметил, что у частного парковщика есть и другие способы установить владельца транспортного средства, к тому же выдаче данных из дорожного регистра сопутствовала бы слишком большая административная нагрузка. Однако цель Europark состояла в том, чтобы установить владельца и ответственного пользователя конкретного транспортного средства, чтобы обеспечит соблюдение договора парковки, а не установить транспортные средства, принадлежащие конкретному лицу.

По мнению окружного суда, цель Europark при ходатайствовании о данных из дорожного регистра не противоречила цели, для которой этот регистр создавался – вести учет транспортных средств, в том числе их собственников и ответственных пользователей. Департамент шоссейных дорог посчитал, что у Europark нет обоснованного интереса, чтобы установить личность нарушителя правил парковки, поскольку поставщик парковочной услуги может применить другие меры, такие как шлагбаум и эвакуацию автомобиля.

В то же время Департамент шоссейных дорог аргументирует, что если департамент должен будет помогать устанавливать должников частных парковок, то следовало бы помогать и всем лицам, действующим в области гражданских отношений, например, инкассо-фирмам, а Департамент шоссейных дорог не смог бы контролировать, как другие лица обрабатывают данные дорожного регистра.

Окружной суд отмечает, что хотя в будущем Europark сможет в каком-то объеме предотвратить неуплату за парковку, установив шлагбаум или наняв охранника, это обстоятельство не меняет того, что парковочная фирма не может заключить письменные договоры задним числом или избежать уже совершенных нарушений договора.

Таким образом, по мнению окружного суда, интерес Europark Estonia к получению данных из базы нельзя было считать необоснованным, поскольку было очевидно, что у лица отсутствуют другие возможности получить эти данные.

Если у финской фирмы есть проблемы с эстонскими нарушителями, то перед такой же проблемой оказались и эстонские операторы парковок, прежде всего это касалось автомобилей с российскими номерами. Поскольку у эстонских чиновников нет доступа к данным российских автомобилей и их владельцев, восточные соседи могут избежать штрафа. Советник Инспекции по защите данных Маарья Кирсс отметила, что выдача данных урегулирована в случае каждой государственной базы, и у получателя данных должны быть правовые основания для этого. «Если получатель данных из другой страны, то до выдачи необходимо установить, является ли получателем данных страна из европейского экономического пространства или страна с достаточным уровнем защиты данных, или она относится к третьим странам, в отношении которых следует применять дополнительные меры защиты», - сказала Кирсс.

«Если посмотреть, как доступ к желаемым данным отличается, например, для юридических лиц в Эстонии, Финляндии и России, то Эстония и Финляндия входят в европейское экономическое пространство, а Россия является третьей страной», - сказала она, добавив, что обмен данными с Россией был бы возможен при наличии договоренности между государственными учреждениями. Несмотря на то, что в компетенцию Инспекции по защите данных не входит комментировать подобные соглашения, не ознакомившись с их содержанием, и то, что общее постановление о защите личных данных допускает международные договоренности, по словам Кирсс, тот, кто передает данные, должен оценивать каждый конкретный случай, чтобы убедиться в том, что получатель данных имеет на это право.

При каких условиях выдаются данные?

Департамент выдает частной парковке данные из дорожного регистра, если предприятие отвечает следующим условиям: у Транспортного департамента есть доступ к инфосистеме электронной парковки предприятия, где есть фотографии с отметкой GPS и указанием времени, доказывающие нарушение условий парковки; на предприятии работает специалист по защите данных, который обеспечивает корректную обработку данных; предприятие ввело и опубликовало принципы политики приватности, которые дают представление о том, как фирма обрабатывает личные данные; у фирмы есть регистр действий по обработке личных данных, который дает представление о том, какие личные данные, на каком основании и с какой целью обрабатываются в фирме и кому и на каких основаниях их можно передавать.

Когда выдаются данные?

Департамент выдает частной парковке данные владельца транспортного средства, если: транспортное средство было припарковано на парковке, где имелись дорожные и информационные знаки с условиями парковки, т.е. был заключен договор о парковке; договор предусматривает штрафные требования; договор нарушен и оператор парковки после нарушения предъявил штрафное требование; штрафное требование не исполнено и не просрочено. Источник: Транспортный департамент

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