Финская парковочная фирма борется в суде за право штрафовать эстонских водителей

В июле 2019 года ParkkiPate подала ходатайство в Департамент шоссейных дорог (ныне Транспортный департамент) о получении данных владельцев или ответственных пользователей автомобилей, нарушивших правила парковки на управляемых ею парковках и не оплативших ее. Всего таких транспортных средств оказалось пятьдесят, пишет Postimees.
Чуть позже финская фирма дополнила ходатайство таблицей с кратким описанием нарушений и регистрационными номерами транспортных средств, а транспортному чиновнику был дан доступ к веб-платформе, где находились данные и фотографии автомобилей, нарушивших правила парковки.
Несколько месяцев спустя, в октябре Транспортный департамент отказался выдавать ParkkiPate личные коды владельцев и пользователей. Фирма не угомонилась и обжаловала решение в Таллиннском административном суде, где потребовала отмены решения и нового рассмотрения ходатайства.
Необходим обоснованный интерес
«Спор заключается в том, правомерно ли Транспортный департамент применял право обдумывания, отказывая истцу как предпринимателю, оперирующему частными парковками, в выдаче таких данных, - пояснила пресс-секретарь суда Аннели Вилу. – Также спорили по поводу того, можно ли рассматривать правовое лицо иностранного государства в качестве третьего лица в плане Закона о дорожном движении и тем самым лицом, которое имеет право подать ходатайство», - добавила она.
Согласно Закону о дорожном движении, внесенные в дорожный регистр данные публичны, за исключением данных физических и юридических лиц, регистрационного знака, идентификационного знака, а также данных, связанных с медицинской справкой и экзаменами.
Информацию с вышеупомянутыми ограничениями Транспортный департамент может выдать, если обнаружит наличие обоснованного интереса. По мнению Транспортного департамента, у ParkkiPate OY нет права на получение доступа к данным, поскольку в случае оператора парковки речь идет о частноправовом юридическом лице зарубежного государства, те. Финляндии. Таллиннский административный суд в мае прошлого года не удовлетворил жалобу, поскольку счел, что транспортный департамент обоснованно отказал в выдаче данных.
«Суд счел, что право истца с помощью этих данных в итоге когда-нибудь в будущем предъявить требование против лиц, нарушивших правило парковки, – в случае, если последующие административные меры тоже окажутся успешными – не перевешивают неприкосновенности частной жизни этих лиц», - отметил административный суд.
Это решение фирма обжаловала в Таллиннском окружном суде, который должен был принять решение в четверг, однако для выяснения обстоятельств назначил новое время слушаний, 14 марта. В то же время к производству в качестве административного органа была привлечена Инспекция по защите данных, которой теперь в течение месяца придется озвучить свою позицию.
Около месяца назад заведующий отделом Департамента шоссейных дорог Кристо-Таави Руус сказал, что департамент не станет комментировать тяжбу, решение по которой еще не вступило в силу. Исполнительный директор ParkkiPate Кристиан Метсяранта обещал ответить на вопросы, как только окружной суд озвучит свое решение.
Поскольку тяжба не завершена, у финской фирмы, очевидно, нет надежды установить с помощью Транспортного департамента личности эстонских нарушителей. В то же время согласно вступившему в силу решению суда пару лет назад департамент начал выдавать данные о владельцах транспортных средств эстонским частным парковкам.