Финская парковочная фирма борется в суде за право штрафовать эстонских водителей

«Если посмотреть, как доступ к желаемым данным отличается, например, для юридических лиц в Эстонии, Финляндии и России, то Эстония и Финляндия входят в европейское экономическое пространство, а Россия является третьей страной», - сказала она, добавив, что обмен данными с Россией был бы возможен при наличии договоренности между государственными учреждениями. Несмотря на то, что в компетенцию Инспекции по защите данных не входит комментировать подобные соглашения, не ознакомившись с их содержанием, и то, что общее постановление о защите личных данных допускает международные договоренности, по словам Кирсс, тот, кто передает данные, должен оценивать каждый конкретный случай, чтобы убедиться в том, что получатель данных имеет на это право.

При каких условиях выдаются данные?

Департамент выдает частной парковке данные из дорожного регистра, если предприятие отвечает следующим условиям: у Транспортного департамента есть доступ к инфосистеме электронной парковки предприятия, где есть фотографии с отметкой GPS и указанием времени, доказывающие нарушение условий парковки; на предприятии работает специалист по защите данных, который обеспечивает корректную обработку данных; предприятие ввело и опубликовало принципы политики приватности, которые дают представление о том, как фирма обрабатывает личные данные; у фирмы есть регистр действий по обработке личных данных, который дает представление о том, какие личные данные, на каком основании и с какой целью обрабатываются в фирме и кому и на каких основаниях их можно передавать.

Когда выдаются данные?

Департамент выдает частной парковке данные владельца транспортного средства, если: транспортное средство было припарковано на парковке, где имелись дорожные и информационные знаки с условиями парковки, т.е. был заключен договор о парковке; договор предусматривает штрафные требования; договор нарушен и оператор парковки после нарушения предъявил штрафное требование; штрафное требование не исполнено и не просрочено. Источник: Транспортный департамент