Ср, 20.01.2021
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Майлис Репс
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  • Медицинский руководитель: все чаще в госпитализации нуждаются пациенты средних лет
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Медицинский руководитель: все чаще в госпитализации нуждаются пациенты средних лет

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. ФОТО: Mihkel Maripuu

Медицинский руководитель чрезвычайной ситуации и член правления Пярнуской больницы Урмас Суле в интервью Pärnu Postimees сказал, что наметилась новая тенденция: если раньше в госпитализации нуждались пожилые ковидные больные, то теперь в больницы поступает все больше людей среднего возраста.

Отвечая на вопрос, правда ли, что резкий рост заболеваемости в Пярнуской уезде связан с большим перемещением людей из Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где действовали жесткие ограничения, и люди ехали в пярнуские СПА, Суле сказал, что так просто это влияние не измерить. По его словам, определенно то, что если люди с высокой заражаемостью едут туда, где заражаемость низкая, то этот факт становится основным в плане увеличения распространения вируса.

«Мы видим, что если в начале осени Пярнумаа был очень спокойным регионом, где вируса было достаточно мало, то теперь уезд превратился в настоящий очаг», - сказал Суле. Он обратил внимание и на другую тенденцию, которая касается всей страны: «У нас пока нет объяснения, но если раньше все понимали, что COVID-19 — это болезнь, которая больше всего угрожает пожилым людям и они доминировали в плане госпитализации, то в последнее время мы видим, что в больничном лечении, в том числе с тяжелыми случаями, нуждается все больше людей средних лет: 40-60-летние. И у 30-летних возникают очень тяжелые случаи течения болезни».

Доктор не знает, является ли это устойчивой тенденцией: «Но должен подчеркнуть, что молодые люди не должны больше воспринимать эту болезнь так, что переболеем и ничего плохого не произойдет. Среди молодых людей потребность в госпитализации выросла».

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