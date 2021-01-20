Медицинский руководитель: все чаще в госпитализации нуждаются пациенты средних лет

Отвечая на вопрос, правда ли, что резкий рост заболеваемости в Пярнуской уезде связан с большим перемещением людей из Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где действовали жесткие ограничения, и люди ехали в пярнуские СПА, Суле сказал, что так просто это влияние не измерить. По его словам, определенно то, что если люди с высокой заражаемостью едут туда, где заражаемость низкая, то этот факт становится основным в плане увеличения распространения вируса.

«Мы видим, что если в начале осени Пярнумаа был очень спокойным регионом, где вируса было достаточно мало, то теперь уезд превратился в настоящий очаг», - сказал Суле. Он обратил внимание и на другую тенденцию, которая касается всей страны: «У нас пока нет объяснения, но если раньше все понимали, что COVID-19 — это болезнь, которая больше всего угрожает пожилым людям и они доминировали в плане госпитализации, то в последнее время мы видим, что в больничном лечении, в том числе с тяжелыми случаями, нуждается все больше людей средних лет: 40-60-летние. И у 30-летних возникают очень тяжелые случаи течения болезни».