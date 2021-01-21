МИД вручил 31 государственную награду: среди прочих ее удостоены Тихановская, Лутсар и Ратас

Рейнсалу наградил крестом МИДа за заслуги дипломатов, журналистов, предпринимателей, бывших и нынешних министров иностранных дел и общественных деятелей, которые внесли заметный вклад в упрочение независимости Эстонии и развитие ее интересов в мире, сообщил BNS пресс-секретарь МИД.

«Я очень рад вручить крест за заслуги людям, которые посвящали себя интересам Эстонии на родине или за границей, а также нашим важным партнерам на мировом уровне. Отдельно благодарю тех эстонских чиновников и представителей стран-партнеров, которые прилагали усилия для выхода из коронакризиса. Кроме того, в этом году у нас очень международные перспективы: в качестве избранного члена Совета безопасности ООН мы активнее, чем когда-либо раньше участвуем обсуждении вопросов международной общественности», - сказал Рейнсалу.