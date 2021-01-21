МИД вручил 31 государственную награду: среди прочих ее удостоены Тихановская, Лутсар и Ратас
В четверг глава МИД Урмас Рейнсалу наградил крестом за заслуги 31 жителя Эстонии и иностранца.
В четверг глава МИД Урмас Рейнсалу наградил крестом за заслуги 31 жителя Эстонии и иностранца.
Рейнсалу наградил крестом МИДа за заслуги дипломатов, журналистов, предпринимателей, бывших и нынешних министров иностранных дел и общественных деятелей, которые внесли заметный вклад в упрочение независимости Эстонии и развитие ее интересов в мире, сообщил BNS пресс-секретарь МИД.
Креста за заслуги удостоены Аку Сорайнен, Анне Самлик, Анвар Самост, Ауне Котли, Деймон Уилсон, Дэвид Харрис, Эдгар Ринкевич, Эдвард Лукас, Энно Уйбо, Эрки Кодар, Хейки Магнус, Инга Боуден, Ирья Лутсар, Яцек Кшиштоф Чапутович, Юри Ратас, Кристийна Омри, Лембит Уйбо, Линас Линкявичюс, Март Луйк, Март Раудсаар, Майкл Ричард Помпео, Михаил Лотман, Мярт Вольмер, Пааво Ныгене, Пауль Теэсалу, Пекка Хаависто, Прийт Хыбемяги, Рихо Юхтеги, Светлана Тихановская, Теэт Корстен и Тийна Нирк.
«Я очень рад вручить крест за заслуги людям, которые посвящали себя интересам Эстонии на родине или за границей, а также нашим важным партнерам на мировом уровне. Отдельно благодарю тех эстонских чиновников и представителей стран-партнеров, которые прилагали усилия для выхода из коронакризиса. Кроме того, в этом году у нас очень международные перспективы: в качестве избранного члена Совета безопасности ООН мы активнее, чем когда-либо раньше участвуем обсуждении вопросов международной общественности», - сказал Рейнсалу.
«Я очень горд, что у Эстонии столько друзей, на которых можно положиться. Благодаря таким людям Эстония больше и сильнее», - сказал министр.