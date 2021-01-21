Omniva напоминает: с нового года действует новое важное требование к посылкам

Cогласно правилам Всемирного почтового союза (UPU), отправления без данных не могут быть отправлены, сообщила Omniva. Поэтому в будущем отправленные в третьи страны, в том числе в Великобританию, посылки без данных отправителя будут задержаны, и их невозможно будет доставить из Эстонии.

По словам руководителя международного сегмента посылочного бизнеса Omniva Мариты Мяги, самая большая проблема - это когда клиент отправляет тонкую посылку через ящик для писем.

«При приеме посылок в почтовых отделениях представители службы поддержки клиентов могут проследить за тем, чтобы посылка была снабжена необходимой информацией и при необходимости могут запросить ее у клиента. К сожалению, в случае с почтовым ящиком это невозможно сделать», - объяснила Мяги, добавив, что в месяц до них доходят от нескольких десятков до сотни посылок, к которых нет необходимых данных.

Самая надежная гарантия того, что посылка будет обработана правильно и ​​вся необходимая информация будет добавлена - это передать ее в почтовом отделении, рекомендует Мяги.

Отправления, адресованные в третьи страны, то есть за пределы ЕС, но без данных отправителя и таможенной декларации, будут храниться в течение шести месяцев в надежде, что отправитель сам свяжется с почтовой компанией.