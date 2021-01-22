Эстония отменит ограничения для прибывающих из пяти европейских стран

В период с 25 по 31 января будет применяться 10-дневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Испания, Нидерланды, Хорватия, Ирландия, Италия, Кипр, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Латвия*, Мальта, Монако, Норвегия, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Германия, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Дания, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует 10-дневное ограничение свободы передвижения.

Ограничение передвижения не будет действовать для тех, кто прибывает из следующих стран: Болгария, Исландия, Греция, Норвегия и Финляндия.

Лимит пересматривается раз в неделю по пятницам, и новый лимит вступит в силу в следующий понедельник.

* В соответствии с Постановлением Правительства 282 ограничение свободы передвижения не распространяется на лиц без признаков болезни, которые находились на территории Литвы или Латвии в течение последних 14 дней и прибыли в Эстонию из Литвы или Латвии в случаях, если:

(1) лицо сдало тест на коронавирус с отрицательным результатом не ранее, чем за 48 часов до прибытия в Эстонию. При поездке из Эстонии в эти страны и возвращении в Эстонию тест на коронавирус также может быть проведен в Эстонии, и в случае отрицательного результата можно вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.

(2) цель прибытия в Эстонию - работа, учеба, получение медицинских услуг, семейные мероприятия или транзит. По указанным выше причинам не требуется проходить тест на коронавирус до приезда в Эстонию.

С 15 января действует порядок, в соответствии с которым люди, которые не хотят по прибытии в Эстонию в течение десяти дней находиться в самоизоляции, должны сделать тест ПЦР (полимеразной цепной реакции) на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до приезда.

В Эстонии таким людям можно не ранее, чем на шестой день после сделанного за границей теста, сделать второй тест. Человек досрочно освобождается от 10-дневной самоизоляции, если результаты обоих тестов были отрицательными.

Люди, которые не сделали тест за 72 часа до приезда в Эстонию, могут сделать первый тест немедленно по прибытии, а второй тест – не ранее, чем через шесть дней после первого. Десятидневную самоизоляцию можно завершить досрочно в случае, если результаты обоих тестов были негативными.

Жители стран, перечисленных в приложении 1 к рекомендации Совета ЕС, не имеют ограничений на передвижение, если уровень заражения этих стран ниже 16. Совет Европейского союза 17 декабря также обновил список третьих стран в приложении 1 к рекомендации о временном ограничении и возможной отмене ненужных поездок в Европейский союз, который разрешает поездки в Эстонию из Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии.