Rus.Postimees в Москве ⟩ Флаги России, золотые ершики и власть, проигравшая вчистую

На самом деле, в той же Москве власти сами загнали себя в ловушку. Раньше было очень легко надавить на студентов, увеличив им расписание в субботу или поставив дополнительные зачеты. Старшеклассникам устраивались различные массовые мероприятия, иногда весьма неплохие, но чаще просто для галочки, чтобы детки не пошли протестовать. Но сейчас эта отработавшая схема не в состоянии функционировать, так как «по эпидемиологическим причинам» все массовые сборища запрещены, а студенты и вовсе сидят на дистанте и у них далеко не всегда работает камера. И потом, одно другому совершенно не мешает – поход на протест и сидение на паре можно успешно совместить, был бы нормальный интернет и полностью заряженный телефон (именно об этом, кстати, и пишут все зазывалы на протесты в социальных сетях).

Кажется, что даже погода против Хозяина Дворца – в субботу ожидались очень комфортные -2, которые не могли отпугнуть, как мороз в понедельник от Химок. Причем, что он, что Муж Фигуристки, по большому счету молчали всю неделю так, словно ничего не случилось, хотя очевидно, что известное всем видео просматривали на домашнем кинотеатре.

Весьма типичным средством по запугиванию стало распространение школами через родительские чаты предупреждения о недопустимости участия школьников в протестах. Даже московский омбудсмен Ольга Ярославская высказалась на сей счет очень красиво, однако, если первые два абзаца ее спича отличались умом и сообразительностью (на самом деле она права в том пункте, что привлекать школьников к протестам совершенно недопустимо), то на третьем она допустила существенный провал, после которого читать ее опус, не сдерживая гомерический хохот, уже не представлялось возможным. Двумя предложениями о том, что революции не делают лучше и политически стабильные экономики веками обходились без революции, она разрушала текст до основания (навскидку – только одна страна действительно без них обошлась, и это Швейцария).

Так предупреждали участников протеста. ФОТО: архив автора

Напомню, что за участие в этих митингах родителям школьников угрожают едва ли не ювенальной юстицией (в самых отмороженных случаях). Только вот сейчас родителями потихоньку становятся те самые, что помнят протесты начала десятилетия и шли за Берлинским пациентом на Болотную площадь. И они прекрасно понимают полную несостоятельность этих угроз и тот факт, что извергающие их чиновницы выглядят откровенно глупо и жалко.