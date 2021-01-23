Rus.Postimees в Москве ⟩ Флаги России, золотые ершики и власть, проигравшая вчистую

Как это всегда происходит в России, борьба с потенциальным участием населения в массовых протестах стала осуществляться традиционными и совершенно бесполезными средствами. Просто-напросто все давно уже дискредитировавшие себя политические особи стали изображать истерическое спокойствие и менторским тоном рассказывать о недопустимости этих действий в пандемию, пишет московский корреспондент Rus.Postimees Александр Волков.
На самом деле, в той же Москве власти сами загнали себя в ловушку. Раньше было очень легко надавить на студентов, увеличив им расписание в субботу или поставив дополнительные зачеты. Старшеклассникам устраивались различные массовые мероприятия, иногда весьма неплохие, но чаще просто для галочки, чтобы детки не пошли протестовать. Но сейчас эта отработавшая схема не в состоянии функционировать, так как «по эпидемиологическим причинам» все массовые сборища запрещены, а студенты и вовсе сидят на дистанте и у них далеко не всегда работает камера. И потом, одно другому совершенно не мешает – поход на протест и сидение на паре можно успешно совместить, был бы нормальный интернет и полностью заряженный телефон (именно об этом, кстати, и пишут все зазывалы на протесты в социальных сетях).
Кажется, что даже погода против Хозяина Дворца – в субботу ожидались очень комфортные -2, которые не могли отпугнуть, как мороз в понедельник от Химок. Причем, что он, что Муж Фигуристки, по большому счету молчали всю неделю так, словно ничего не случилось, хотя очевидно, что известное всем видео просматривали на домашнем кинотеатре.
Весьма типичным средством по запугиванию стало распространение школами через родительские чаты предупреждения о недопустимости участия школьников в протестах. Даже московский омбудсмен Ольга Ярославская высказалась на сей счет очень красиво, однако, если первые два абзаца ее спича отличались умом и сообразительностью (на самом деле она права в том пункте, что привлекать школьников к протестам совершенно недопустимо), то на третьем она допустила существенный провал, после которого читать ее опус, не сдерживая гомерический хохот, уже не представлялось возможным. Двумя предложениями о том, что революции не делают лучше и политически стабильные экономики веками обходились без революции, она разрушала текст до основания (навскидку – только одна страна действительно без них обошлась, и это Швейцария).
Напомню, что за участие в этих митингах родителям школьников угрожают едва ли не ювенальной юстицией (в самых отмороженных случаях). Только вот сейчас родителями потихоньку становятся те самые, что помнят протесты начала десятилетия и шли за Берлинским пациентом на Болотную площадь. И они прекрасно понимают полную несостоятельность этих угроз и тот факт, что извергающие их чиновницы выглядят откровенно глупо и жалко.
К пятнице все более-менее очевидные предводители толпы, оставшиеся на свободе, были различными способами упакованы в удобную тару, а обслуживающие Хозяина Дворца шуты во все голоса верещали о том, что недопустимо таскать детишек на аквадискотеку в центре города. При этом стоит обратить внимание, что обслуживающие Хозяина Мудрецы незадолго до этого успели запретить к распространению несколько произведений японской подвижной живописи, предназначенной исключительно для взрослых. Таким образом, можно понять, что власти уже давно слетели с катушек и могут прикрывать свои роскошные хоромы и пышные задницы даже фотографиями деток с акции многодетных матерей «Простите, что мы нарожали».
Началось все еще утром по Москве – во Владивостоке и Хабаровске. На Дальнем Востоке вместе с обычными протестующими свою позицию продемонстрировал Юрий Дудь. Несмотря на пятидесятиградусный мороз вышел на протест и Якутск, сенсационно победивший мэр которого незадолго до этого так же сенсационно вышла из чата.
Новым источником информации стал Тикток, который в равной мере, разумеется, не сдвинув с лидирующих позиций гей-пары, котиков и кормление питонов кроликами, заполнился как призывами к походу «на прогулку», так и обратными требованиями, венчал которые пост некой старлетки, которая обещала, что, если с головы ее парня, солдата-срочника, во время подавления этих протестов упадет хотя бы один волос, то она устроит даже не митинг, а третью мировую.
Медуза еще в десять утра опубликовала колонну броневиков, подъезжающую к Москве, снятую из встречного автомобиля. Охрана Дворца и верховные мудрецы стали в экстренном порядке переквалифицировать административные статьи в уголовные. Красочная паника набирает обороты в то время, как один за другим выходят на улицы Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Екатеринбург и другие города, находящиеся в других часовых поясах. В Чите полиция отказалась разгонять толпу. Пушкинская перекрыта заборами, полиция перекрывает Тверскую автобусами. Все это производит впечатление уже очевидного конца света, при котором вся Москва вышла на улицы ради какого-то блогера, а Хозяин Дворца продолжает пытаться укрепить свою мраморную подставку, которую разъела плесень и она того и гляди рухнет окончательно. Но мы все ждем этого с 2011 года, а «она до сих пор не утонула». Демонстранты выходят с флагами России и… золотыми ёршиками, который предложили сделать символом революции.
В пятницу было опубликовано обращение Напуганной Совы, который призвал исходя из эпидемиологической обстановки не выходить на «мероприятие». Видео собрало на ютубе чуть меньше 80 тысяч просмотров и около 10 тысяч дизлайков.
На Пушкинской площади около 13 часов активно винтят молодых и выглядящих не совсем формально. Стараются выбирать несовершеннолетних и молодых, видимо, чтобы потом их предъявить в качестве примера. Долетает информация о задержаниях журналистов Фонтанки, Медузы и RTVI в Санкт-Петербурге. Судя по происходящему в Москве – в силу того, что зачистка на Пушкинской площади идет точечно – есть вероятность, что акция как таковая либо не состоится, либо неожиданно для всех произойдет в другом месте. Журналист «Дождя» уже успел сравнить происходящее с «маленьким Минском».
На Пушкинской площади задержали Одувана (позже отпустили). Там, кстати много несовершеннолетних, проправительственные журналисты подходят к ним, спрашивают о том, знают ли они, что такое конституция. Сообщают, что там задержан десятилетний ребенок. Надежду Песец везут на Пушкинскую, передает «Дождь», в дальнейшем ее задержат. Становится по-настоящему интересно, чем закончится эта аквадискотека (в Москве плюсовая температура, и все плывет, так как до этого все завалило снегом). На Страстном бульваре стоят некие провластно настроенные «титушки», этот опыт мы удачно переняли у наших дорогих южных братьев. К 13.40 начались задержания всех подряд. Теперь все зависит от того, сколько еще придет людей. На Маяковской собираются силовики и сотрудники антиэкстремистского подразделения. Визуально на Пушкинской весьма много народу. И да, необязательно кричать что-то или поднимать плакат, просто надо не понравиться представителям Воинства Хозяина.
Примерно в 13.48 толпа начала звереть и выкрикивать лозунги. Воинство Хозяина тоже стало действовать более жестко. Люди прибывают и прибывают, толпа продолжает расти. Зачистить площадь не получилось, tantsupidu сорвать не удалось.
К половине третьего Пушкинская площадь, по крайней мере, ее пешеходная часть была заполнена и часть «гуляющих» уже оказываются на проезжей части. Полиция как может пытается помешать съемке телеканала «Дождь» и лезет через балкон, чтобы снять с него оператора канала. Чем дальше развиваются события, тем меньше веришь, что это вообще происходит в реальности, а не в каком-то абсурдном блокбастере. В 14.36 трансляция телеканала «Дождь» прекратилась, но восстановилась позже. На Пушкинской площади активно глушат мобильную связь и интернет, в окрестных кафе отключили вай-фай…
Последним шедевром московских властей стало заявление департамента здравоохранения о девятнадцати зараженных коронавирусом среди протестующих. После этого заявления возникает четкое желание включить закадровый смех и ожидание того, что из кустов сейчас вылезет очередной главный санитарный врач, который объявит, что их Роснепотребпозор не согласовывал происходящее сейчас перекрытие Невского в Питере и Тверской в Москве. Сегодня власть проиграла вчистую.
Если подводить некий итог, то получается весьма очевидная история – неважно, кого вы будете поддерживать - блогера, берлинского пациента, таллиннскую тетушку или стокгольмского транса. Совершенно неважно. Действующая власть в России зубами вцепилась в свое существующее положение и, очевидно, без боя его не отдаст. Привыкшие к красивым мирным протестам белые европейские платочки, видимо, не понимают того, что режимы вроде Пана Бульбаша или Хозяина Дворца ничего общего с демократией не имеют. Поэтому, вы либо согласны и молчите в тряпочку, либо против. Кроме того, замечательные старцы, здорово напоминающие своим поведением позднего Брежнева, истово верят в те самые проценты на выборах. То есть разницы нет. Мне по настоящему страшно представить, что произойдет, если, не приведи Господь, на таких разгонах прольется кровь. Потому что тогда возникнет определенная точка невозврата. Гнойник взорвется и лопнет. В свое время в советское время, когда сдерживали митинги конца 80-х, больше всего боялись жертв. Именно поэтому Воинство Хозяина действует грубо, но аккуратно. Ровно до первого трупа. Потому что в этой ситуации толпа будет кидаться не снежками.