Галерея ⟩ Сносят легендарное здание школы милиции в Нымме. А что построят взамен?

Старое здание школы милиции находится в центре Нымме по адресу Пярну-маантеэ, 328a. На его месте будет построен жилой дом. Кроме того, будет отремонтировано соседнее здание на Пярну-маантеэ, 328, которое соединят с новостройкой. На первом этаже нового дома запланировано шесть коммерческих помещений, которые призваны оживить местный бизнес.

Дом был построен в 1937 году по заказу одних из самых влиятельных людей Нымме того времени - братьями Кахро. В те времена его называли небоскребом Кахро. До школы милиции в здании находились ювелирный магазин, оптика, магазин одежды, кафе и еще один магазин. Кроме того, в доме были квартиры со всеми удобствами.