Сеэдер побывал в передаче с зараженным коронавирусом Певкуром и не сел на карантин

На вопрос газеты, знал ли он на момент своего участия в собрании о том, что Певкур сдал положительный тест, Сеэдер ответил утвердительно и сообщил, что узнал об этом непосредственно перед тем, как туда отправиться.

«Не было ни малейшего сомнения, идти на это собрание или нет. Я был сегодня еще на нескольких совещаниях, но утром я этого не знал», - сказал он.

Сеэдер не считает себя близкоконтактным, поскольку, участвуя в среду в передаче «Первая студия» на ETV, он не сталкивался с Певкуром таким образом, чтобы его можно было определить как близкоконтактного, и ему не поступало об этом сообщения от Департамента здоровья.

«Поскольку ранее я бывал близкоконтактным и подробно говорил с Департаментом здоровья, различными ведомствами и чиновниками, которые это определяют, по этим критериям я не должен быть близкоконтактным», - сказал Сеэдер.

Он заявил, что, если бы чувствовал необходимость, то предпринял бы меры предосторожности и остался в изоляции.