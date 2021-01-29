Сеэдер побывал в передаче с зараженным коронавирусом Певкуром и не сел на карантин

На вопрос газеты, знал ли он на момент своего участия в собрании о том, что Певкур сдал положительный тест, Сеэдер ответил утвердительно и сообщил, что узнал об этом непосредственно перед тем, как туда отправиться.
«Не было ни малейшего сомнения, идти на это собрание или нет. Я был сегодня еще на нескольких совещаниях, но утром я этого не знал», - сказал он.
Сеэдер не считает себя близкоконтактным, поскольку, участвуя в среду в передаче «Первая студия» на ETV, он не сталкивался с Певкуром таким образом, чтобы его можно было определить как близкоконтактного, и ему не поступало об этом сообщения от Департамента здоровья.
«Поскольку ранее я бывал близкоконтактным и подробно говорил с Департаментом здоровья, различными ведомствами и чиновниками, которые это определяют, по этим критериям я не должен быть близкоконтактным», - сказал Сеэдер.
Он заявил, что, если бы чувствовал необходимость, то предпринял бы меры предосторожности и остался в изоляции.
На вопрос, сталкивались ли они с Певкуром до или после передачи между собой, он ответил отрицательно. Во время передачи участники держали дистанцию минимум в два метра. «После передачи я сразу ушел, а до нее я был в отдельной гримерке. Естественно, в фойе мы проходили мимо друг друга, но ничего такого, что подпадает под определение близкого контакта», - сказал Сеэдер. Также он не планирует спрашивать у Департамента здоровья, является ли он близкоконтактным или нет. «Если каждый начнет звонить по такому поводу, то, очевидно, возникнет куда больше неразберихи. Эта информация должна двигаться так, как договорились: чиновники и эксперты общаются и анализируют информацию, а потом сообщают человеку, которому необходимо сообщить, как те должны действовать. Так поступлю и я».