Пт, 29.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Сеэдер побывал в передаче с зараженным коронавирусом Певкуром и не сел на карантин
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Сеэдер побывал в передаче с зараженным коронавирусом Певкуром и не сел на карантин

Хелир-Вальдор Сеэдер считает, что сделал все правильно. ФОТО: Madis Veltman

«Пока мне не даны указания, я буду действовать по своему обычному плану», - сказал Sakala председатель горсобрания Вильянди и глава партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер, который в среду находился в одной телестудии с реформистом Ханно Певкуром, сдавшим положительный тест на коронавирус.

На вопрос газеты, знал ли он на момент своего участия в собрании о том, что Певкур сдал положительный тест, Сеэдер ответил утвердительно и сообщил, что узнал об этом непосредственно перед тем, как туда отправиться.

«Не было ни малейшего сомнения, идти на это собрание или нет. Я был сегодня еще на нескольких совещаниях, но утром я этого не знал», - сказал он.

Сеэдер не считает себя близкоконтактным, поскольку, участвуя в среду в передаче «Первая студия» на ETV, он не сталкивался с Певкуром таким образом, чтобы его можно было определить как близкоконтактного, и ему не поступало об этом сообщения от Департамента здоровья.

«Поскольку ранее я бывал близкоконтактным и подробно говорил с Департаментом здоровья, различными ведомствами и чиновниками, которые это определяют, по этим критериям я не должен быть близкоконтактным», - сказал Сеэдер.

Он заявил, что, если бы чувствовал необходимость, то предпринял бы меры предосторожности и остался в изоляции.

На вопрос, сталкивались ли они с Певкуром до или после передачи между собой, он ответил отрицательно. Во время передачи участники держали дистанцию минимум в два метра. «После передачи я сразу ушел, а до нее я был в отдельной гримерке. Естественно, в фойе мы проходили мимо друг друга, но ничего такого, что подпадает под определение близкого контакта», - сказал Сеэдер. Также он не планирует спрашивать у Департамента здоровья, является ли он близкоконтактным или нет. «Если каждый начнет звонить по такому поводу, то, очевидно, возникнет куда больше неразберихи. Эта информация должна двигаться так, как договорились: чиновники и эксперты общаются и анализируют информацию, а потом сообщают человеку, которому необходимо сообщить, как те должны действовать. Так поступлю и я».

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