Сб, 30.01.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Чехия закрыла границы для иностранных граждан

Прага. ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Scanpix

Чехия с 30 января закрыла границы для иностранцев. Въезд на территорию страны разрешен только в случае крайней необходимости, пишет DW.com.

В частности, въезд разрешен иностранцам, которые учатся, работают, имеют разрешение на проживание в Чехии, а также хотят посетить родственников, получить медицинскую помощь, приглашены на свадьбу или похороны.

Такое решение власти приняли из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио.

Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

С начала пандемии в Чехии выявлено более 970 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 16 тысяч человек скончались. В стране до 14 февраля действуют строгие противоэпидемические правила.

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