Чехия закрыла границы для иностранных граждан
Чехия с 30 января закрыла границы для иностранцев. Въезд на территорию страны разрешен только в случае крайней необходимости, пишет DW.com.
Чехия с 30 января закрыла границы для иностранцев. Въезд на территорию страны разрешен только в случае крайней необходимости, пишет DW.com.
В частности, въезд разрешен иностранцам, которые учатся, работают, имеют разрешение на проживание в Чехии, а также хотят посетить родственников, получить медицинскую помощь, приглашены на свадьбу или похороны.
Такое решение власти приняли из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио.
Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.
С начала пандемии в Чехии выявлено более 970 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 16 тысяч человек скончались. В стране до 14 февраля действуют строгие противоэпидемические правила.