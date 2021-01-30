Чехия закрыла границы для иностранных граждан

В частности, въезд разрешен иностранцам, которые учатся, работают, имеют разрешение на проживание в Чехии, а также хотят посетить родственников, получить медицинскую помощь, приглашены на свадьбу или похороны.

Такое решение власти приняли из-за ухудшения в стране ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио.

Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах Чехии будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.