Для многих жителей Эстонии выход из второй пенсионной ступени стал возможностью погасить кредиты

33% тех, кто выходит из второй ступени, планируют сами инвестировать накопленные деньги. Как и ожидалось, готовность инвестировать наиболее высока в младших возрастных группах, где она встречается у более чем 50% респондентов, и снижается с возрастом. Об инвестировании вне пенсионной системы чаще задумываются те, кто покидает II ступень, имея более высокий доход.

«Самостоятельное вложение собственных пенсионных денег – идея хорошая, но это также можно делать, не выходя из второй ступени. Пенсионная реформа предоставляет очень хорошую возможность открыть специальный пенсионный инвестиционный счет (PIK), не теряя при этом льгот второй ступени, и таким образом самостоятельно управлять своими пенсионными активами. В результате человек не потеряет 20% суммы, накопленной во второй ступени, из-за подоходного налога, и, что самое главное, государство продолжит делать взносы даже в случае использования PIK. Поэтому не стоит торопиться с подачей заявления о снятии денег, а следует подождать до апреля. Затем можно будет открыть PIK, на который в дальнейшем можно будет направить взносы второй ступени, а также, при желании, накопленные активы второй ступени. Тогда вы сможете сами взять на себя ответственность за свои инвестиционные решения», – объясняет руководитель эстонского филиала компании SEB Life and Pension Baltic SE Трийн Мессимас.

Многие планируют использовать деньги второй ступени для покрытия кредитов и повседневных расходов

29% респондентов заявили, что они должны покрыть свои финансовые обязательства и повседневные расходы, причем эту причину указали 23% эстоноязычных респондентов и 52% неэстоноязычных респондентов.

«Снижение текущего финансового стресса – это один из вариантов использования денег, но он может быть временным, а не стабильным решением. Скорее можно было бы подумать о том, как обеспечить себе чувство финансовой уверенности как на сегодняшний день, так и на пенсионный период, когда доходы заметно снизятся. Если клиент желает погасить свои кредиты и лизинги за счет денег второй ступени, то стоит обратиться в банк, который поможет рассчитать выгодность такой сделки, в зависимости от процентной ставки обязательства и прочих факторов и дать соответствующую консультацию», – добавила Мессимас.

Люди лучше, чем раньше, знают, сколько у них денег во второй ступени

Если во время проведения опроса банком SEB в 2019 году лишь 68% респондентов знали, сколько денег они накопили во второй ступени, то сейчас этот показатель вырос до 81%. Также люди лучше осведомлены о том, в какой фонд производятся инвестиции: вместо прежних 52% про выбранный фонд знают 64%. О доходности своего фонда знают только 10% респондентов (вместо 7% в 2019 году).

Опрос на тему пенсий был проведен банком SEB в декабре 2020 года.