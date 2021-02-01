Фото ⟩ В Кристийне открыт сказочный Зимний парк

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, фестиваль света получил в этом году новую концепцию, и был во многом организован в знак признательности тем горожанам, кто принес свои новогодние ёлки в пункты сбора.

Зимний парк ФОТО: Kristiine linnaosavalitsus

«Мы выбрали на этот раз более дружелюбное к природе направление, по-новому организовав ежегодную акцию по вторичному использованию ёлок. Львиная доля них была направлена на теплоэлектростанции Utilitas, где они превратятся в зеленую электро- и теплоэнергию. А из наиболее хорошо сохранившихся деревьев в парке Ряэгу были скомпонованы интересные инсталляции», - пояснил Рийбе.

В результате проведенных в минувшие выходные дни работ парк Ряэгу был украшен различными инсталляциями, включающими в себя иллюминацию, декорацию в виде элементов дома, а также шалаш из ёлок.

Зимний парк ФОТО: Kristiine linnaosavalitsus