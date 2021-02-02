Видео ⟩ 18-летний водитель ушел от полиции на большой скорости, но в итоге оказался за решеткой
Центр надзора за дорожным движением опубликовал в своем Фейсбуке видео полицейской погони, имевшей место в октябре прошлого года.
Центр надзора за дорожным движением опубликовал в своем Фейсбуке видео полицейской погони, имевшей место в октябре прошлого года.
"В октябре один 18-летний молодой человек решил, что раз у него один раз уже отбирали права, второй раз он такого опыта не желает. Поэтому он счел, что лучшее решение - попытаться уйти от ответственности", - пишет центр.
Поаначалу молодому человеку это даже удалось, но к совершению подобных нарушений полиция относится очень серьезно, и, согласно вчерашнему решению Харьюского уездного суда, нарушителю в течение 20 дней придется думать о своих действиях и их возможных последствиях за решеткой.
По словам молодого человека, он считает себя хорошим водителем, только вот Департамент шоссейных дорог не хочет этого понимать и уже три раза провалил его на экзамене. Совершение нового нарушения теперь откладывает возможность получения прав в отдаленное будущее.
Несоблюдение сигнала об обязательной остановке является одним из наиболее серьезных нарушений, поскольку водитель также подвергает опасности других участников дорожного движения, и первоначальный побег не означает, что теперь об этом можно забыть, и наказание не последует, отмечает полиция: пытаясь уйти от ответственности, вы подвергаете опасности других и усложняете свое положение.