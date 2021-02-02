Видео ⟩ 18-летний водитель ушел от полиции на большой скорости, но в итоге оказался за решеткой

"В октябре один 18-летний молодой человек решил, что раз у него один раз уже отбирали права, второй раз он такого опыта не желает. Поэтому он счел, что лучшее решение - попытаться уйти от ответственности", - пишет центр.

Поаначалу молодому человеку это даже удалось, но к совершению подобных нарушений полиция относится очень серьезно, и, согласно вчерашнему решению Харьюского уездного суда, нарушителю в течение 20 дней придется думать о своих действиях и их возможных последствиях за решеткой.

По словам молодого человека, он считает себя хорошим водителем, только вот Департамент шоссейных дорог не хочет этого понимать и уже три раза провалил его на экзамене. Совершение нового нарушения теперь откладывает возможность получения прав в отдаленное будущее.