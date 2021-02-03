Видео ⟩ Какое свинство: гонявший на мотосанях в запретной зоне мужчина оставил рабочего без света

Керт Каазик объяснил, что вечером работал у Пайдеского искусственного озера, а точнее мастерил скамейку и перила для пловцов-моржей, когда встретился с гонявшим на мотосанях человеком. К рабочему месту с помощью удлинителя было подведено и временное освещение. Каазик остановил человека на снегоходе и попросил сбавить обороты, поскольку иначе он оборвет кабель.

«Водитель показался здравомыслящим человеком и пообещал, что найдет для катания новую дорожку, но затем уехал на полном газу, - говорит Каазик. - Кабель взлетел и свет пропал».

Каазик работал на озере до 22 и водитель, чтобы извиниться за свои действия или возместить ущерб, не вернулся.

Весь инцидент засняли камеры, расположенные на здании комплекса пляжного волейбола.

Каазик подчеркнул, что у Пайдеского искусственного озера без разрешения горуправы передвигаться на мотосанях запрещено. «Там каждый вечер занимаются спортсмены-любители, гуляют родители с детьми, дети катаются на санках...и тут водитель на мотосанях, который гонит там на скорости 50-70 км/ч, и это по темноте, - рассуждает он. - По-моему мнению, это был очень необдуманный поступок».

Хотя обычно считается, что все подобные гонщики — молодые люди, по словам Каазика, этот водитель был минимум в два раза старше его, мужчина среднего возраста.