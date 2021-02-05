У пытавшейся въехать в Эстонию гражданки Белоруссии выявили незадекларированные 9500 евро

При проведении таможенного контроля было установлено, что пассажирка транспортного средства, гражданка Республики Беларусь перемещает незадекларированные наличные денежные средства в сопровождаемом багаже на сумму 11 467 долларов США (около 9500 евро), сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ .

По словам женщины, при подготовке к поездке она неправильно посмотрела действующие нормы законодательства Российской Федерации, поэтому посчитала, что вправе иметь при себе до 10 000 евро. "Злого умысла не имела, денежные средства не скрывала", – заявила гражданка Белоруссии.