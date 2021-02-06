Пугающие цифры ⟩ В Эстонии поведение 40 процентов близких контактов может спровоцировать быстрое распространение вируса

По словам Лутсар, изоляция потенциального инфекционного больного - одно из важнейших мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний. Чем лучше изолированы близкие контакты, тем труднее вирусу распространяться в обществе. Находиться в качестве близкого контакта в изоляции неудобно, но нет ничего того, с чем нельзя справиться, пишет Postimees.

Хотя коронавирус распространяется в Эстонии уже почти год, все еще возникают вопросы о том, как вести себя близким контактам. Поэтому Лутсар составила подробный обзор того, кто считается близким контактом и как им вести себя.

Краткая сводка

1. Близкий контакт - человек, который находился на расстоянии менее двух метров и более 15 минут с человеком с положительным результатом ПЦР-теста на SARS-CoV-2. В изоляции (оставаться дома и не встречаться с людьми в помещениях) следует оставаться сразу, как только вы узнаете о близком контакте.

3. Если не возникнет симптомов заболевания, изоляция продлится 10 дней.

Зачем изолироваться?

SARS-CoV-2 - это вирус, передающийся от человека к человеку, для которого характерен длительный инкубационный период (2-14 дней; однако большинство все-таки заболевает в течение 10 дней), и в распространении вируса существенную роль играют бессимптомные на вид здоровые люди. Риск заражения после контакта с человеком с положительным ПЦР- тестом зависит от интенсивности контакта. Если вы живете с зараженным человеком в одном семейном хозяйстве, заболевают около 40% контактов, но в случае контактов в общине (работа, школа) заражаются около 4%. Общее правило гласит, что чем интенсивнее контакт, тем больше вероятность заражения. Также важно, что ношение масок/респираторов, соблюдение дистанции и мытье рук значительно снижают риск заражения, но не предотвращают заражение на 100%. Поскольку в настоящее время у нас нет никаких средств узнать, кто заражается в результате близкого контакта, а кто нет, чтобы предотвратить распространение вируса, все близкие контакты должны оставаться в самоизоляции, как только узнают о контакте.

Что такое близкий контакт?

Близким контактом считается человек, который находился на расстоянии ближе двух метров и дольше 15 минут с человеком с положительным ПЦР-тестом в то время, когда у человека либо положительный результат ПЦР и/или симптомы болезни, либо за 48 часов до появления симптомов и/или положительного теста. Контакты близких контактов зараженного (т.е. вторичные контакты) не считаются контактами с зараженным и на них изоляция не распространяется. Кроме того, в число близких контактов не входят ученики и учителя, которые, по усмотрению руководства школы, на всякий случай отправляют на дистанционное обучение, или работники, которых переводят на домашнюю работу, но у которых не было прямого контакта с положительным на SARS-CoV-2 человеком.

Когда оставаться в изоляции?