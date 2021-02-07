Учитель заразился коронавирусом: учеников семи классов экстренно переводят на дистанционное обучение

В связи с этим экстренно на дистанционное обучение переводятся следующие классы: 3A (полкласса на самоизоляции до 13 февраля, другие продолжат контактное обучение, 4B (маленькая группа), 5C (кроме маленькой группы, близкие контакты на самоизоляции до 13 февраля), 6C (близкие контакты на самоизоляции до 14 февраля), 7C (самоизоляция до 14 февраля), 8C (самоизоляция до 13 февраля включительно), 9B (близкие контакты на самоизоляции до 13 февраля), сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

Если симптомы заболевания не появятся, во всех классах будет восстановлено контактное обучение в понедельник, 15 февраля. Дополнительной информацией об организации учебного процесса поделятся классные руководители.