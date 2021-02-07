Учитель заразился коронавирусом: учеников семи классов экстренно переводят на дистанционное обучение
В воскресенье, 7 февраля, Департамент здоровья сообщил, что тест на коронавирус одного учителя Выруской школы Крейцвальди оказался положительным.
В воскресенье, 7 февраля, Департамент здоровья сообщил, что тест на коронавирус одного учителя Выруской школы Крейцвальди оказался положительным.
В связи с этим экстренно на дистанционное обучение переводятся следующие классы: 3A (полкласса на самоизоляции до 13 февраля, другие продолжат контактное обучение, 4B (маленькая группа), 5C (кроме маленькой группы, близкие контакты на самоизоляции до 13 февраля), 6C (близкие контакты на самоизоляции до 14 февраля), 7C (самоизоляция до 14 февраля), 8C (самоизоляция до 13 февраля включительно), 9B (близкие контакты на самоизоляции до 13 февраля), сообщает Lõuna-Eesti Postimees.
Если симптомы заболевания не появятся, во всех классах будет восстановлено контактное обучение в понедельник, 15 февраля. Дополнительной информацией об организации учебного процесса поделятся классные руководители.
«Мы просим всех проявить понимание, чтобы лучше организовать как контактное, так и дистанционное обучение в условиях, когда 11 учителей работают удаленно, а восемь классов переведены на дистанционное обучение (на этой неделе также на удаленное обучение до 12 февраля был переведен 7А класс, поскольку у одного ученика был обнаружен коронавирус - прим.ред.)», - обратился к школьному коллективу директор Таави Кару.