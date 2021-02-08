Вице-спикерами Рийгикогу Ханно Певкур и Хеэлир-Валдор Сеэдер

В тайном голосовании приняли участие 100 членов Рийгикогу. За Певкура проголосовали 60, за Сеэдера 40 депутатов. Признанных недействительными бюллетеней не было. Тем самым Певкур избран первым, а Сеэдер вторым вице-спикером.

Голосование проходило с соблюдением дистанции между голосовавшими, с очередностью депутатов по алфавиту и в пяти пунктах в замке Тоомпеа и в здании парламента.

Внеочередные выборы вызваны тем, что реформист Сийм Каллас решил сложить с себя обязанности первого вице-спикера.

Поскольку по традиции одна из должностей вице-спикера предоставляется крупнейшей оппозиционной партии, то есть в данном случае EKRE, следование этому правилу означало бы, что членами правления стали бы два члена EKRE. Этого не поддержала Социал-демократическая партия.