Пн, 8.02.2021
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Индрек Касела
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Вице-спикерами Рийгикогу Ханно Певкур и Хеэлир-Валдор Сеэдер

Заседание Рийгикогу на прошлой неделе. ФОТО: Mihkel Maripuu

Вице-спикерами Рийгикогу в понедельник избраны реформист Ханно Певкур и  представитель партии Isamaa Хеэлир-Валдор Сеэдер. 

В тайном голосовании приняли участие 100 членов Рийгикогу.  За Певкура проголосовали    60, за  Сеэдера  40 депутатов. Признанных недействительными бюллетеней не было. Тем самым Певкур избран первым, а Сеэдер вторым вице-спикером. 

Голосование проходило с соблюдением дистанции между голосовавшими,  с очередностью депутатов по алфавиту и в пяти пунктах в замке Тоомпеа и в здании парламента. 

Внеочередные выборы вызваны тем, что реформист Сийм Каллас решил сложить с себя обязанности первого вице-спикера.

Поскольку по традиции одна из должностей вице-спикера предоставляется крупнейшей оппозиционной партии, то есть в данном случае EKRE, следование этому правилу означало бы, что членами правления стали бы два члена EKRE.  Этого не поддержала Социал-демократическая партия.

Сеэдер заявил в пятницу, что оппозиционные партии достигли соглашения, а он согласился остаться на посту вице-спикера. Руководитель EKRE Мартин Хельме также подтвердил, что EKRE поддержит Сеэдера. «Мы договаривались, это наше принципиальное соглашение, что должность вице-спикера председателя перейдет к EKRE, и это будет реализовано после очередных выборов в марте», - сказал Хельме. 

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