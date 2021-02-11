Фото ⟩ Пропал взятый в аренду подъемник: полиции нужна помощь

В декабре прошлого году на предприятии в Виймси был взят в аренду белый подъемник с корзиной DINO 150T-1, серийный номер YGC 0D150T 8 0 001969. Клиент не вернул подъемник фирме.

На боках подъемника были наклейки VIIMSI TÖÖRIISTALAENUTUS с контактами фирмы. На корзине были наклейки в черно-желтую полоску, на пульте крышка из плексигласа.

По имеющимся данным, в последний раз подъемник находился 22 декабря в Виймси на улице Айанди.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия начато уголовное делопроизводство по статье о мошенничестве.