Галеря ⟩ Первые тартуские учителя получили дозу вакцины от коронавируса

В плане вакцинации учителей поставили впереди многих других, потому что они ежедневно контактируют с большим количеством людей в своей работе. Если среди учащихся или другого школьного персонала обнаруживается коронавирусная инфекция, учителя, подвергшиеся воздействию инфекции, должны оставаться в изоляции, что часто означает переход на дистанционное обучение для нескольких классов в течение некоторого времени.

Директор тартуской частной LõunaTERA Трийну Кеэм была одной из первых, кто сегодня получил вакцину в клинике.

«Я верю в медицину», - ответила Кеэм на вопрос, почему она решила сделать прививку. После инъекции нужно было спокойно посидеть четверть часа и убедиться, что у нее нет плохого самочувствия. «Не чувствую, чтобы что-то было по-другому», - описала она.

В начале февраля новый министр образования и науки Лийна Керсна сообщила, что в первую очередь планируется вакцинировать учителей общеобразовательных школ, воспитателей детских садов и учителей профессиональных училищ. «Быстрее всего, безусловно, учителей общеобразовательных школ и воспитателей детсадов», - сказала она тогда.

Кроме того, на передний план программы вакцинации выдвинули и учителей по интересам.

Вакцинация работников так называемой передовой линии запланирована руководящей группой по вакцинации при Министерстве социальных дел. Среди прочего, комиссия экспертов должен решить, в каком порядке школы будут ранжироваться для вакцинации. Как и для всех остальных, вакцинация педагогов добровольна.

Матти Майметс, директор службы инфекционного контроля клиники Тартуского университета, сказал, что у клиники есть возможность проводить вакцинацию быстрее, но основным препятствием является недостаточная доступность вакцин.