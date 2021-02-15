Галеря ⟩ Первые тартуские учителя получили дозу вакцины от коронавируса

В плане вакцинации учителей поставили впереди многих других, потому что они ежедневно контактируют с большим количеством людей в своей работе. Если среди учащихся или другого школьного персонала обнаруживается коронавирусная инфекция, учителя, подвергшиеся воздействию инфекции, должны оставаться в изоляции, что часто означает переход на дистанционное обучение для нескольких классов в течение некоторого времени.
Директор тартуской частной LõunaTERA Трийну Кеэм была одной из первых, кто сегодня получил вакцину в клинике.
«Я верю в медицину», - ответила Кеэм на вопрос, почему она решила сделать прививку. После инъекции нужно было спокойно посидеть четверть часа и убедиться, что у нее нет плохого самочувствия. «Не чувствую, чтобы что-то было по-другому», - описала она.
В начале февраля новый министр образования и науки Лийна Керсна сообщила, что в первую очередь планируется вакцинировать учителей общеобразовательных школ, воспитателей детских садов и учителей профессиональных училищ. «Быстрее всего, безусловно, учителей общеобразовательных школ и воспитателей детсадов», - сказала она тогда.
Кроме того, на передний план программы вакцинации выдвинули и учителей по интересам.
Вакцинация работников так называемой передовой линии запланирована руководящей группой по вакцинации при Министерстве социальных дел. Среди прочего, комиссия экспертов должен решить, в каком порядке школы будут ранжироваться для вакцинации. Как и для всех остальных, вакцинация педагогов добровольна.
Матти Майметс, директор службы инфекционного контроля клиники Тартуского университета, сказал, что у клиники есть возможность проводить вакцинацию быстрее, но основным препятствием является недостаточная доступность вакцин.
Всего в Эстонии 26 000 учителей, из которых 16 000 работают в общеобразовательных школах, 8 000 - в детских садах и 2 000 - в профессиональных школах. С помощью клиники Тартуского университета планируется вакцинировать около 1900 работников сферы образования.