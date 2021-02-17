Новому городскому секретарю Таллинна повысили зарплату до 6100 евро в месяц

В конце сентября, когда горуправа утверждала Лелло в должности городского секретаря, ему была назначена зарплата в размере 5800 евро в месяц.

Тот факт, что он будет получать на 300 евро меньше своего предшественника, городской директор по персоналу Вильве Райк тогда объяснила тем, что с 1 января 2021 года зона его ответственности заметно сократится - финансы, стратегическое планирование, связи с общественностью и несколько других сфер выведут из структуры городской канцелярии, которую возглавляет городской секретарь.