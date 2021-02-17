Ср, 17.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Новому городскому секретарю Таллинна повысили зарплату до 6100 евро в месяц
1 мин для прочтения

Новому городскому секретарю Таллинна повысили зарплату до 6100 евро в месяц

Прийт Лелло. ФОТО: Liis Treimann

Ставшему с 1 октября новым городским секретарем Таллинна Прийту Лелло повысили зарплату с 5800 до 6100 евро в месяц. Столько же получал и предыдущий городской секретарь Тоомас Сепп, пишет Rus.ERR.

Приказ о повышении с 1 февраля должностного оклада Лелло недавно подписал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

В конце сентября, когда горуправа утверждала Лелло в должности городского секретаря, ему была назначена зарплата в размере 5800 евро в месяц.

Тот факт, что он будет получать на 300 евро меньше своего предшественника, городской директор по персоналу Вильве Райк тогда объяснила тем, что с 1 января 2021 года зона его ответственности заметно сократится - финансы, стратегическое планирование, связи с общественностью и несколько других сфер выведут из структуры городской канцелярии, которую возглавляет городской секретарь. 

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