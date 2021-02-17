Путешествующие в Финляндию на пароме теперь должны предъявлять справку

Без соответствующей справки пассажиров на борт не пустят. Новое правило введено после того, как Департамент здоровья Финляндии разослал настоятельные рекомендации к введению новых требований.
Анализ на коронавирус должен быть проведен за последние 72 часа. Если же пассажир ранее переболел Covid-19, то с ним должны быть справка от врача, подтверждающая, что пациент переболел (в течение последних шести месяцев).
Результат анализа должен содержать:
- Имя тестируемого,
- Информация об учреждении, где проводилось тестирование,
- Время тестирования (макс.72 часа до рейса),
- Вид анализа (PCR),
- Результат (отрицательный).
Не должны предъявлять данные документы, то есть попадают под исключения следующие лица:
- дети до 12 лет,
- поставщики товаров при исполнении рабочих обязанностей,
- возвращающиеся после исполнения рабочих обязанностей моряки,
- лица, обеспечивающие жизненно важное снабжение, для которых требование сдать тест является практически непреодолимым препятствием при прибытии в Финляндию.
Сертификат также не требуется для круизных пассажиров, которые отправляются в круиз из Таллинна или Стокгольма и не выходят на берег в Финляндии.