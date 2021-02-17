Путешествующие в Финляндию на пароме теперь должны предъявлять справку

Без соответствующей справки пассажиров на борт не пустят. Новое правило введено после того, как Департамент здоровья Финляндии разослал настоятельные рекомендации к введению новых требований.

Анализ на коронавирус должен быть проведен за последние 72 часа. Если же пассажир ранее переболел Covid-19, то с ним должны быть справка от врача, подтверждающая, что пациент переболел (в течение последних шести месяцев).

Результат анализа должен содержать:

Имя тестируемого,

Информация об учреждении, где проводилось тестирование,

Время тестирования (макс.72 часа до рейса),

Вид анализа (PCR),

Результат (отрицательный).

Не должны предъявлять данные документы, то есть попадают под исключения следующие лица:

дети до 12 лет,

поставщики товаров при исполнении рабочих обязанностей,

возвращающиеся после исполнения рабочих обязанностей моряки,

лица, обеспечивающие жизненно важное снабжение, для которых требование сдать тест является практически непреодолимым препятствием при прибытии в Финляндию.

Сертификат также не требуется для круизных пассажиров, которые отправляются в круиз из Таллинна или Стокгольма и не выходят на берег в Финляндии.