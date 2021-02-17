Ср, 17.02.2021
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Вячеслав Иванов
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Путешествующие в Финляндию на пароме теперь должны предъявлять справку

Паромы Tallink в Таллиннском порту. Иллюстративное фото. ФОТО: Konstantin Sednev

Компания Tallink Grupp сообщила сегодня, что пассажиры их паромов на маршрутах Таллинн-Финляндия и Стокгольм-Финляндия со вторника, 23 февраля должны будут предъявлять справку об отсутствии коронавируса или справку от врача, что они переболели Covid-19.

Без соответствующей справки пассажиров на борт не пустят. Новое правило введено после того, как Департамент здоровья Финляндии разослал настоятельные рекомендации к введению новых требований. 

Анализ на коронавирус должен быть проведен за последние 72 часа. Если же пассажир ранее переболел Covid-19, то с ним должны быть справка от врача, подтверждающая, что пациент переболел (в течение последних шести месяцев).

Результат анализа должен содержать: 

  • Имя тестируемого,
  • Информация об учреждении, где проводилось тестирование,
  • Время тестирования (макс.72 часа до рейса),
  • Вид анализа (PCR),
  • Результат (отрицательный).

Не должны предъявлять данные документы, то есть попадают под исключения следующие лица:

  • дети до 12 лет, 
  • поставщики товаров при исполнении рабочих обязанностей,
  • возвращающиеся после исполнения рабочих обязанностей моряки,
  • лица, обеспечивающие жизненно важное снабжение, для которых требование сдать тест является практически непреодолимым препятствием при прибытии в Финляндию.

Сертификат также не требуется для круизных пассажиров, которые отправляются в круиз из Таллинна или Стокгольма и не выходят на берег в Финляндии.

Дополнительная информация здесь: https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/thl-suosittelee-negatiivisen-koronatestitodistuksen-edellyttamista-suomeen-tulevilta.

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