Чт, 18.02.2021
Пенсионные средства ни в коем случае не следует инвестировать в биткойны и в криптовалюты в целом. Александр Цихилов
Александр Цихилов
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Коронавирус диагностирован у 996 жителей Эстонии
Четверо скончались

Пярнуская больница. ФОТО: Mailiis Ollino

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 8517 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 996, то есть 11,7 от общего количества.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 538 человек. В Харьюмаа 387 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавилось 127, в Тартумаа — 58, в Пярнумаа — 57, на Сааремаа — 39, в Ляэне-Вирумаа — 30, в Вильяндимаа — 26, в Ярвамаа — 22, в Пыльвамаа — 19, в Вырумаа — 18, в Рапламаа — 14, в Валгамаа — 13, в Йыгева- и Ляэнемаа — 11, на Хийумаа — пять новых случаев. В случае восьми положительных результатов место жительства больных в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 671,95 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12% от общего количества сделанных тестов.

В больницах открыта 61 новая история болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 502 пациента. Четверо скончались.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии вакцинировали 52 263 человека, две дозы вакцины получили 23 812 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинированы 52 263 человека, из которых 23 812 получили две дозы. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Вакцинированным обеспечено наличие второй дозы вакцины, и вакцинация против COVID-19 продолжается, невзирая на небольшие сокращения поставок. Продолжается вакцинация в домах престарелых; также начинается вакцинация работников сферы здравоохранения второй дозой вакцины. Расширение целевых групп в рамках вакцинации переносится как минимум на неделю. Вакцинация переносится хорошо. 0,6 процента вакцинированных сообщили о быстро проходящих побочных эффектах.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 264 845 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 3 537 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 457.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Действуют общегосударственные ограничения

С этой недели по всей Эстонии действуют одинаковые ограничения для борьбы с COVID-19, поскольку вирус демонстрирует равномерное распространение по всем регионам. Заведения общественного питания и развлекательные заведения могут  обслуживать клиентов на месте до 21:00, при этом проводить вместе время разрешается группам до шести человек. В кинотеатрах, театрах, концертных залах и других местах проведения публичных мероприятий во внутренних помещениях со стационарным сидячими местами действует требование о заполнении не более чем на 50%. Подробную информацию можно найти на сайте www.kriis.ee/ru.

Кривая заражения демонстрирует признаки стабилизации, однако, несмотря на это, вирус все еще широко распространен. Основной причиной для беспокойства служит высокая заполненность мест в отделениях интенсивной терапии для больных COVID-19. Каждый человек может помочь предотвратить распространение вируса. Важно избегать ненужных контактов и соблюдать меры профилактики.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.

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