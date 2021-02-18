Евросоюз готовит санкции против Москвы из-за Навального
Европейский Союз готовится в марте текущего года ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса, в результате которого оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок наказания был заменен на реальный, а также за жесткие действия правоохранительных органов против участников мирных протестов в поддержку Навального. Об этом сообщили в четверг, 18 февраля, агентства dpa и Reuters со ссылкой на нескольких дипломатов государств ЕС.