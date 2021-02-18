Евросоюз готовит санкции против Москвы из-за Навального

По словам собеседника Reuters, санкции могут быть приняты еще до саммита Евросоюза, назначенного на 25-26 марта. Предварительное решение о них может быть рассмотрено на встрече глав МИД стран ЕС. Другой дипломат пояснил агентству dpa, что консультации в Брюсселе 18 февраля продемонстрировали консенсус всех государств Евросоюза в этом вопросе, пишет Deutsche Welle.

ЕС может заморозить банковские счета лиц, входящих в ближний круг президента России Владимира Путина, а также запретить им въезд на территорию Евросоюза. Кроме того, не исключены ограничительные меры для представителей органов юстиции РФ. Открытым остается вопрос, будут ли фигурировать в санкционных списках российские олигархи, так как представители некоторых стран ЕС полагают, что подобные санкции могут быть легко оспорены в европейских судах.